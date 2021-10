Оффшорные доли Бидзины Иванишвили в Pandora Papers

Документы «Pandora Papers», которые включают около 12 миллионов документов, просочившихся от 14 поставщиков офшорных услуг, наряду с другими включают также и информацию о предполагаемых скрытых активах грузинского миллиардера и основателя правящей Грузинской мечты Бидзины Иванишвили.

По данным Международного консорциума журналистов-расследователей, документы показывают, что в период с 1998 по 2016 год Иванишвили основал 12 компаний на Британских Виргинских островах. Консорциум утверждает, что все компании указали в качестве агента Alcogal, поставщика офшорных услуг, базирующегося в Панаме.

На основании данных по состоянию на 2017 год, Международный консорциум журналистов-расследователей заявляет, что Иванишвили является бенефициарным владельцем следующих офшорных компаний — Silverport Trading Limited, Vanity Overseas Ltd., Morley Consultants Ltd., Finseck Ltd., Brightstone Finance Ltd., Sargans Ltd., Flamon Ltd., Ringold Finance Ltd., Plikar Trading Ltd., Krista Investments Ltd., Silverport Holdings Ltd., и Brighton Corporate Ltd.

На основании просочившихся документов журналисты-расследователи утверждают, что Silverport Holdings Ltd. был создан в 2016 году для управления публично зарегистрированными компаниями через брокерский счет, а компания Finseck, созданная в 1999 году, предположительно была связана с трастом, созданным Иванишвили для своих детей.

По заявлению Международного консорциума журналистов-расследователей, еще одна компания — Brighton Corporate Ltd — была создана Иванишвили для финансирования соотношения долга ряда проектов Фонда соинвестирования Грузии с капиталом. Как известно, Фонд соинвестирования Грузии вложил инвестиции в несколько крупнейших проектов в Грузии, в том числе в гостиницу «Параграф» в Шекветили, а также в «Аксис Тауэр» и «Галерия Тбилиси».

Информация о предполагаемых офшорных долях Иванишвили просочилась и ранее, в том числе в нескольких журналистских расследованиях, известных как «Панамские документы» в 2017 году, и в нескольких докладах, опубликованных НПО «Международная прозрачность – Грузия».

Предполагаемые связи со Свободной индустриальной зоной Поти

Согласно докладу НПО «Международная прозрачность – Грузия», который был опубликован в июне 2021 года, компания Brightsone Finance Ltd., основанная Иванишвили в 2015 году, является владельцем «Евразиан Инвест» (Свободная индустриальная зона Поти).

В своем докладе за апрель 2021 года «Международная прозрачность – Грузия» заявила, что рентабельность зоны свободной торговли Поти напрямую была связана с грузооборотом порта Поти.

«Консорциум развития Анаклия», который должен был реализовать проект глубоководного порта Анаклия, пока правительство расторгло контракт с компанией в 2020 году из-за невыполнения обязательств, 4 октября заявил, что документы «Pandora Papers» подтверждают, что Иванишвили лоббировал против проекта и одним из мотивов был его личный экономический интерес — развитие порта Поти.

«Известно о тотальном влиянии Иванишвили на правительство Грузинской мечты», — заявили в консорциуме, добавив, что Иванишвили стал выступать против проекта Анаклия с 2017 года.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)