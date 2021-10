Ника Мелия рассказал о шансах на победу оппозиции на вторых турах

Председатель Единого национального движения и кандидат в мэры столицы Ника Мелия в интервью телеканалу «Мтавари архи» рассказал о шансах оппозиции победить во втором туре выборов мэра, который состоится 30 октября.

«В Тбилиси, когда власти потерпели полное поражение в сумме, это также указывает на тот шанс, который у нас будет 30 октября, и мы обязательно должны его использовать», — сказал Мелия, добавив: «Да, у нас есть шанс, чтобы раз и навсегда Мэрия Тбилиси была бы укомплектована разными людьми, а не теми людьми, которые отдают отчет одному человеку».

По предварительным результатам ЦИК Грузии, Ника Мелия получил 33,96% голосов на местных выборах 2 октября, в то время как его соперник и действующий мэр столицы Каха Каладзе получил 45,06% голосов. Кандидатуру Ники Мелия также поддерживает Европейская Грузия, Гирчи — больше свободы и Дроа.

На вопрос телеведущего, что будет противостоять против попыток подкупа и запугивания со стороны властей во втором туре, Ника Мелия ответил: «Больше мобилизации, больше бдительности и еще больше единства».

Он также подчеркнул, что «самой прочной гарантией досрочных парламентских выборов является провал властей во всех крупных городах». Наряду с Тбилиси, второй тур выборов мэров пройдет еще в четырех самоуправляющихся городах — Рустави, Кутаиси, Батуми и Поти. Также в нескольких других муниципалитетах Самегрело, в том числе в Зугдиди, где лидирует Национальное движение.

Ника Мелия выразил надежду, что перед вторым туром кандидаты в мэры будут иметь возможность выступить в дебатах на всех ведущих телеканалах. По его словам, перед вторым туром он предстанет перед обществом вместе со своей «коалиционной командой».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)