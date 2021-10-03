В 44 муниципалитетах ГМ побеждает в первом туре, в 15 — пройдут вторые туры
По сообщению Центральной избирательной комиссии Грузии на 15:00, по предварительным результатам местных выборов, прошедших 2 октября, Грузинская мечта выигрывает выборы мэров в первом туре в 44 из 59 муниципалитетов, второй тур состоится в 15 муниципалитетах.
В 12 из 15 муниципалитетов кандидаты от правящей партии будут бороться с кандидатами от Единого национального движения. В трех из них — в муниципалитетах Сенаки, Зугдиди и Хелвачаури — лидируют кандидаты от ЕНД. Кандидат от правящей партии в Цагери выступит против кандидата от парти «За Грузию». В Тианети и Озургети кандидаты от правящей партии будут бороться против действующего мэра Тамаза Мечиаури (Тамаз Мечиаури за единую Грузию) и независимого кандидата Константина Шарашенидзе.
Помимо муниципалитетов, второй тур пройдет во всех пяти самоуправляющихся городах — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти.
Ниже представлены данные о ситуации на выборах мэров муниципалитетах на 15:00:
Восточная Грузия
Регион Кахети
Сагареджо — подсчитано 96,08% участков
- Автандил Гуликашвили — Грузинская мечта — 63,85%;
- Давид Джавахишвили — Единое национальное движение — 29,17%;
- Экатерине Квливидзе — Лело за Грузию — 6,98%.
Гурджаани — подсчитано 98,08% участков
- Зураб Утиашвили — Грузинская мечта — 60,51%;
- Серги Какалашвили — Единое национальное движение — 39,49%.
Сигнаги — подсчитано 100% участков
- Малхаз Бегиашвили — Грузинская мечта 59,18%;
- Заза Папуашвили — Единое национальное движение — 37,93%;
- Гия Хухиашвили — Свободная Грузия — 2,88%.
Дедоплисцкаро — всего 1005 участков
- Николоз Джаниашвили — Грузинская мечта — 69,42%;
- Тамаз Кочламазашвили — Единое национальное движение — 30,58%.
Лагодехи — подсчитано 94,74% участков
- Джондо Мдивнишвили — Грузинская мечта — 70,23%;
- Малхаз Нозадзе — Третья сила — 29,77%.
Кварели — подсчитано 93,55% участков
- Гиви Зауташвили — Грузинская мечта — 56,64%;
- Александр Мчедлишвили — Единое национальное движение — 34,75;
- Георгий Гигилашвили — За Грузию — 6,43%;
- Реваз Чохадари — Альянс патриотов — 2,18%.
Телави (будет назначен второй тур) — подсчитано 94,55% участков
- Леван Андриашвили — Грузинская мечта — 46,79;
- Георгий Ботковели — Единое национальное движение — 45,64%;
- Гига Оркодашвили — За Грузию — 7,56%.
Ахмета — подсчитано 86,67% участков
- Алекс Пицхелаури — Грузинская мечта — 53,12%;
- Зураб Отиашвили — Единое национальное движение — 46,88%.
Регион Мцхета-Мтианети
Мцхета — подсчитано 97,87% участков
- Дмитрий Зурабишвили — Грузинская мечта — 55,27%;
- Заал Удумашвили — Единое национальное движение — 35,41;
- Анна Бучукури — За Грузию — 5,5%;
- Нана Девдариани — Альянс патриотов — 3,21%;
- Дениза Сумбадзе — Грузия — 0,62%.
Душети — подсчитано 96,08% участков
- Манана Нариманидзе — Грузинская мечта — 65,61%;
- Леониде Квирквеишвили — Единое национальное движение — 22,95%;
- Тенгиз Джамуташвили — За Грузию — 11,43%.
Казбеги — подсчитано 100% участков
- Бакури Авсаджанишвили — Грузинская мечта — 60,83%;
- Манучар Двалишвили — Тамаз Мечиаури — За единую Грузию» — 25,64%;
- Имеда Шиошвили — Единое национальное движение — 4,6%;
- Георгий Гомиашвили — За Грузию — 4,55%;
- Важа Сетуридзе – Лело за Грузию — 3,44%;
- Хвича Циклаури — инициативная группа — 0,94%.
Тианети (будет проведен второй тур) — подсчитано 100% участков
- Леван Циклаури — Грузинская мечта — 43,19%;
- Тамаз Мечиаури — Тамаз Мечиаури – За единую Грузию — 30,09%;
- Илья Арчемашвили — Единое национальное движение — 18,08%;
- Тамаз Иараджули — За Грузию — 8,64%.
Регион Квемо Картли
Гардабани — подсчитано 95,45% участков
- Давид Каргаретели — Грузинская мечта — 60,56%;
- Бесик Кахабришвили — Единое национальное движение — 37,02%;
- Александр Вамлети — Альянс патриотов — 2,43%.
Марнеули – подсчитано 100% участков
- Кенан Омаров — Грузинская мечта — 68,01%;
- Эльдар Мустафаев — Единое национальное движение — 28,11%;
- Акамед Имамкулиев — Европейская Грузия — 3,88%.
Болниси — подсчитано 98,41% участков
- Давид Шеразадишвили — Грузинская мечта — 72,64%;
- Вахтанг Чагелишвили — Единое национальное движение — 27.36.
Дманиси — подсчитано 100% участков
- Коба Мурадашвили — Грузинская мечта — 52,08%;
- Георгий Татуашвили — Единое национальное движение — 47,92%.
Цалка — подсчитано 100% участков
- Илья Сабадзе — Грузинская мечта — 55,86%;
- Руслан Хуцишвили — Единое национальное движение — 23,61;
- Эмзар Димитрадзе — Закон и право — 16,93%;
- Одиссей Кесиди — инициативная группа — 3,61%.
Тетрицкаро — подсчитано 100% участков
- Георгий Циклаури — Грузинская мечта — 65,16%;
- Вано Магалашвили — Единое национальное движение — 30,61%;
- Нино Давиташвили — Европейская Грузия — 4,23%.
Регион Шида Картли
Гори — подсчитано 87,85% участков
- Владимир Хинчегашвили — Грузинская мечта — 53,2%;
- Васил Махарашвили — Единое национальное движение — 31,34%;
- Константин Ананиашвили — За Грузию — 12,98;
- Этер Джалагания — Европейская Грузия — 2,48%.
Каспи — подсчитано 97,44% участков
- Вахтанг Маисурадзе — Грузинская мечта — 51,93%;
- Нугзар Нониашвили — Единое национальное движение — 36,94;
- Георгий Беставашвили — За Грузию — 8,02%;
- Акакий Геджадзе — Европейская Грузия — 1,78%;
- Шота Тхилишвили — Свободная Грузия — 1,33%.
Карели (будет проведен второй тур) — подсчитано 95% участков
- Заза Гулиашвили — Грузинская мечта 45,46%;
- Николоз Ахалкаци — Единое национальное движение — 34,35%;
- Геннадий Чуткерашвили – Лело за Грузию — 10,96%;
- Вахтанг Гогичаишвили — за Грузию — 7,82%;
- Звиад Меквабидзе — Свободная Грузия — 1,41%.
Хашури (будет проведен второй тур) – подсчитано 92,45% участков
- Тенгиз Читиашвили — Грузинская мечта — 44,02%;
- Иосеб Буадзе — Единое национальное движение — 34,91%;
- Звиад Тепнадзе — За Грузию — 17,8%;
- Самсон Хитаришвили — инициативная группа — 3.27.
Регион Самцхе-Джавахети
Боржоми — подсчитано 100% участков
- Отар Арболишвили — Грузинская мечта — 68,42%;
- Гиви Джолборди — Единое национальное движение — 31,58%.
Ахалцихе — подсчитано 91,67% участков
- Ираклий Лазаришвили — Грузинская мечта — 56,97%;
- Давид Билаишвили — Единое национальное движение — 27,52%;
- Георгий Арвеладзе — За Грузию — 8,04%;
- Зураб Садатиерашвили — Европейская Грузия — 4,75%;
- Манучар Чачанидзе – Лело за Грузию — 2,32%;
- Михаил Кетиладзе — Свободная Грузия — 0,4%.
Адигени — подсчитано 94,74% участков
- Гоча Кимадзе — Грузинская мечта — 63,08%;
- Марех Датиашвили — Единое национальное движение — 36,02%.
Аспиндза — подсчитано 95,83% участков
- Ростом Награквелидзе — Грузинская мечта — 68,17%;
- Георгий Гиоргадзе — Единое национальное движение — 31,83%.
Ахалкалаки — подсчитано 97,18% участков
- Мелкон Макариани — Грузинская мечта — 82,22%;
- Арсен Карапетян — Европейская Грузия — 9,99%
- Мелик Раисян — Единое национальное движение — 7,88%.
Ниноцминда — подсчитано 100% участков
- Анивард Мосоян — Грузинская мечта — 82,53%
- Авак Бдоян — Единое национальное движение — 12,85%;
- Сурен Мосоян — инициативная группа — 4,62%.
Западная Грузия
Регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
Они — подсчитано 100% участков
- Серго Хидешели — Грузинская мечта — 53,9%;
- Имеда Мешвилдишвили — за Грузию — 33,03%;
- Важа Цецадзе — Единое национальное движение — 13,07%.
Амбролаури — подсчитано 100% участков
- Звиад Мхеидзе — Грузинская мечта — 59,53%;
- Парнаоз Бакурадзе — За Грузию — 19%;
- Элгуджа Гургенидзе — Единое национальное движение — 15,69%
- Майя Кацитадзе — Европейская Грузия — 5,78%.
Цагери (будет проведен второй тур) – подсчитано 100% участков
- Георгий Немсадзе — Грузинская мечта — 49,34%;
- Бесарион Бенделиани — За Грузию — 35,02%;
- Мадона Бенделиани — Единое национальное движение — 15,63%.
Лентехи - подсчитано 100% участков
- Гия Ониани — Грузинская мечта — 78,93%;
- Джамлат Гвидиани — За Грузию — 21,07%.
Регион Имерети
Харагаули — подсчитано 92,11% участков
- Коба Лурсманашвили — Грузинская мечта — 57,64%;
- Давид Маглаперидзе — Единое национальное движение — 26,63%;
- Михаил Чипашвили – Лело за Грузию — 7,19%;
- Варлам Тавзарашвили — За Грузию — 6,37%;
- Лия Путкарадзе — Альянс патриотов — 2,17%.
Терджола — подсчитано 97,06% участков
- Лаша Гогиашвили — Грузинская мечта — 53,74%;
- Бежан Буцхрикидзе — 46,26%.
Сачхере — подсчитано 98,28% участков
- Леван Иванашвили — Грузинская мечта — 89,71%;
- Ирине Грдзелишвили — Единое национальное движение — 10,29%;
Зестафони — подсчитано 96,3% участков
- Васил Гвелесиани — Грузинская мечта — 53,8%;
- Бакар Хиджакадзе — Единое национальное движение — 37,48%;
- Лаша Цхададзе — За Грузию — 8,72%.
Багдати (будет проведен второй тур) – подсчитано 100% участков
- Каха Энукидзе — Грузинская мечта — 49,54%;
- Георгий Робакидзе — Единое национальное движение — 35,88%;
- Александр Давиташвили — инициативная группа — 9,38%;
- Владимир Вардзели — За Грузию — 5,2%.
Вани — подсчитано 100% участков
- Александр Гогоришвили — Грузинская мечта — 64,99%;
- Бадри Мебуршвили — Единое национальное движение — 35,01%.
Самтредиа — подсчитано 98,04% участков
- Давид Бахтадзе — Грузинская мечта — 60%
- Мамука Бибилеишвили — Единое национальное движение — 32,69%;
- Бадри Капанадзе – Лело за Грузию — 4,1%;
- Жукиана Попхадзе — Европейская Грузия — 3,21%.
Хони — подсчитано 96,67% участков
- Ладо Джурхадзе — Грузинская мечта — 61,24%;
- Зураб Джибухая — Европейская Грузия — 38,76%.
Чиатура — подсчитано 93,22% участков
- Гиви Модебадзе — Грузинская мечта — 55,51%;
- Нодар Чачанидзе — инициативная группа — 35,72%;
- Усупи Бицадзе — За Грузию — 8,77%.
Ткибули — подсчитано 100% участков
- Давид Черкезишвили — Грузинская мечта — 53,43%;
- Бесик Зосиашвили — Единое национальное движение — 37,37%
- Сандро Сахвадзе — за Грузию — 5,63%
- Георгий Порчхидзе — Третья сила — 2,86%
- Гела Чивадзе — Тамаз Мечиаури — За единую Грузию» — 0,71%.
Цхалтубо (будет проведен второй тур) – подсчитано 79,11% участков
- Геннадий Баланчивадзе — Грузинская мечта — 48,86%;
- Заза Метревели — Единое национальное движение — 42,05%;
- Русудан Силагадзе — За Грузию — 5,57%;
- Звиад Багдавадзе — Третья сила — 3,92%.
Регион Гуриа
Озургети (будет проведен второй тур) — подсчитано 87,3% участков
- Автандил Талаквадзе — Грузинская мечта — 43,35%;
- Константин Шарашенидзе — инициативная группа — 29,1%;
- Ираклий Глонти — Единое национальное движение — 19,9%;
- Гиви Цецхладзе — За Грузию — 6,62%;
- Гоча Дзимистарашвили — инициативная группа — 1,03%.
Ланчхути — подсчитано 87,18% участков
- Александр Саришвили — Грузинская мечта — 61,39%;
- Элгуджа Каландаришвили — За Грузию — 23,03%;
- Лия Мухашаврия — Трибуна — 15,58%;
Чохатаури — подсчитано 97,44% участков
- Давид Шарашидзе — Грузинская мечта — 59,61%;
- Нона Сихарулидзе — Единое национальное движение — 21,63%
- Паата Беришвили — За Грузию — 13,73%
- Малхаз Чхиквадзе – Лело за Грузию.
Регион Самегрело — Земо Сванети
Местиа — подсчитано 97,56% участков
- Капитон Жоржолиани — Грузинская мечта — 65,09%;
- Геги Гуледани – Лело за Грузию — 10,2%;
- Георгий Ратиани — инициативная группа — 8,91%;
- Малхаз Удесиани — За Грузию — 8,76%
- Бека Дадешкелиани — Ана Долидзе – За народ — 7,03%.
Абаша — подсчитано 100% участков
- Гига Габелая — Грузинская мечта — 54,31%;
- Нугзар Циклаури — Единое национальное движение — 32,99%;
- Автандил Бокучава — За Грузию — 8,77%;
- Важа Габелая – Лело за Грузию — 3,93%.
Сенаки (будет проведен второй тур) — подсчитано 81,82% участков
- Коба Накопия — Единое национальное движение — 42,1%;
- Вахтанг Гаделия — Грузинская мечта — 40,61%;
- Георгий Сичинава — За Грузию — 14,48%;
- Аполон Гаручава — Третий путь — 2,81%;
Мартвили (будет проведен второй тур) — подсчитано 92,5% участков
- Торнике Джанашия — Грузинская мечта — 43,67%;
- Теймураз Джанашия — Единое национальное движение — 37,04%;
- Лаша Лекишвили — За Грузию — 19,03%.
Хоби — (будет проведен второй тур) — подсчитано 93,94% участков
- Давид Букия — Грузинская мечта — 46,73%;
- Бесик Шенгелия — Единое национальное движение — 34,09%;
- Бадри Джобава – За Грузию — 16,58%;
- Лаша Николадзе — Европейская Грузия — 2,49%;
Зугдиди (будет проведен второй тур) – подсчитано 91,74% участков
- Анзор Мелия — Единое национальное движение — 46,8%;
- Мамука Цоцерия — Грузинская мечта — 41,28%;
- Георгий Шенгелия — За Грузию — 11,07%;
- Илья Чачибая — Альянс патриотов — 0,85%.
Цаленджиха (будет проведен второй тур) — подсчитано 96,55% участков
- Георгий Харчилава — Единое национальное движение — 39,85%;
- Гога Гулордава — Грузинская мечта — 38,28%;
- Хвича Мебония – За Грузию — 18,87%;
- Тамар Белкания – Лело за Грузию — 3%;
Чхороцку (будет проведен второй тур) – подсчитано 92,86% участков
- Дато Гогуа — Грузинская мечта — 44,06%;
- Бадри Карчава — Единое национальное движение — 34,56%;
- Шенгели Джикия — За Грузию — 21,38%.
Аджарская Автономная Республика
Кеда – подсчитано 93,75% участков
- Роланд Беридзе — Грузинская мечта — 56,66%;
- Рамин Беридзе — Единое национальное движение — 35,51%;
- Элгуджа Накашидзе — За Грузию — 7,83%;
Кобулети – подсчитано 76,72% участков
- Леван Зоидзе — Грузинская мечта — 51,85%;
- Бондо Тедорадзе — Единое национальное движение — 39,14%;
- Ираклий Беридзе — За Грузию — 9%.
Шуахеви — подсчитано 98% участков
- Омар Такидзе — Грузинская мечта — 57,09%;
- Роин Зоидзе — Единое национальное движение — 33,03%;
- Шалва Гогитидзе — За Грузию — 8,41%;
- Георгий Тариеладзе — Альянс патриотов — 1,46%;
Хелвачаури — (будет проведен второй тур) — подсчитано 97,87% участков
- Заза Диасамидзе — Грузинская мечта — 43,23%;
- Миша Болквадзе — Единое национальное движение — 39,87%;
- Джумбер Беридзе — За Грузию — 16,9%.
Хуло — подсчитано 100% участков
- Вахтанг Беридзе — Грузинская мечта — 54,26%;
- Гогита Соломонидзе — Единое национальное движение — 36,41%;
- Гия Абуладзе – За Грузию — 9,33%.