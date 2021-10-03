В 44 муниципалитетах ГМ побеждает в первом туре, в 15 — пройдут вторые туры

По сообщению Центральной избирательной комиссии Грузии на 15:00, по предварительным результатам местных выборов, прошедших 2 октября, Грузинская мечта выигрывает выборы мэров в первом туре в 44 из 59 муниципалитетов, второй тур состоится в 15 муниципалитетах.

В 12 из 15 муниципалитетов кандидаты от правящей партии будут бороться с кандидатами от Единого национального движения. В трех из них — в муниципалитетах Сенаки, Зугдиди и Хелвачаури — лидируют кандидаты от ЕНД. Кандидат от правящей партии в Цагери выступит против кандидата от парти «За Грузию». В Тианети и Озургети кандидаты от правящей партии будут бороться против действующего мэра Тамаза Мечиаури (Тамаз Мечиаури за единую Грузию) и независимого кандидата Константина Шарашенидзе.

Помимо муниципалитетов, второй тур пройдет во всех пяти самоуправляющихся городах — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти.

Ниже представлены данные о ситуации на выборах мэров муниципалитетах на 15:00:

Восточная Грузия

Регион Кахети

Сагареджо — подсчитано 96,08% участков

Автандил Гуликашвили — Грузинская мечта — 63,85%;

Давид Джавахишвили — Единое национальное движение — 29,17%;

Экатерине Квливидзе — Лело за Грузию — 6,98%.

Гурджаани — подсчитано 98,08% участков

Зураб Утиашвили — Грузинская мечта — 60,51%;

Серги Какалашвили — Единое национальное движение — 39,49%.

Сигнаги — подсчитано 100% участков

Малхаз Бегиашвили — Грузинская мечта 59,18%;

Заза Папуашвили — Единое национальное движение — 37,93%;

Гия Хухиашвили — Свободная Грузия — 2,88%.

Дедоплисцкаро — всего 1005 участков

Николоз Джаниашвили — Грузинская мечта — 69,42%;

Тамаз Кочламазашвили — Единое национальное движение — 30,58%.

Лагодехи — подсчитано 94,74% участков

Джондо Мдивнишвили — Грузинская мечта — 70,23%;

Малхаз Нозадзе — Третья сила — 29,77%.

Кварели — подсчитано 93,55% участков

Гиви Зауташвили — Грузинская мечта — 56,64%;

Александр Мчедлишвили — Единое национальное движение — 34,75;

Георгий Гигилашвили — За Грузию — 6,43%;

Реваз Чохадари — Альянс патриотов — 2,18%.

Телави (будет назначен второй тур) — подсчитано 94,55% участков

Леван Андриашвили — Грузинская мечта — 46,79;

Георгий Ботковели — Единое национальное движение — 45,64%;

Гига Оркодашвили — За Грузию — 7,56%.

Ахмета — подсчитано 86,67% участков

Алекс Пицхелаури — Грузинская мечта — 53,12%;

Зураб Отиашвили — Единое национальное движение — 46,88%.

Регион Мцхета-Мтианети

Мцхета — подсчитано 97,87% участков

Дмитрий Зурабишвили — Грузинская мечта — 55,27%;

Заал Удумашвили — Единое национальное движение — 35,41;

Анна Бучукури — За Грузию — 5,5%;

Нана Девдариани — Альянс патриотов — 3,21%;

Дениза Сумбадзе — Грузия — 0,62%.

Душети — подсчитано 96,08% участков

Манана Нариманидзе — Грузинская мечта — 65,61%;

Леониде Квирквеишвили — Единое национальное движение — 22,95%;

Тенгиз Джамуташвили — За Грузию — 11,43%.

Казбеги — подсчитано 100% участков

Бакури Авсаджанишвили — Грузинская мечта — 60,83%;

Манучар Двалишвили — Тамаз Мечиаури — За единую Грузию» — 25,64%;

Имеда Шиошвили — Единое национальное движение — 4,6%;

Георгий Гомиашвили — За Грузию — 4,55%;

Важа Сетуридзе – Лело за Грузию — 3,44%;

Хвича Циклаури — инициативная группа — 0,94%.

Тианети (будет проведен второй тур) — подсчитано 100% участков

Леван Циклаури — Грузинская мечта — 43,19%;

Тамаз Мечиаури — Тамаз Мечиаури – За единую Грузию — 30,09%;

Илья Арчемашвили — Единое национальное движение — 18,08%;

Тамаз Иараджули — За Грузию — 8,64%.

Регион Квемо Картли

Гардабани — подсчитано 95,45% участков

Давид Каргаретели — Грузинская мечта — 60,56%;

Бесик Кахабришвили — Единое национальное движение — 37,02%;

Александр Вамлети — Альянс патриотов — 2,43%.

Марнеули – подсчитано 100% участков

Кенан Омаров — Грузинская мечта — 68,01%;

Эльдар Мустафаев — Единое национальное движение — 28,11%;

Акамед Имамкулиев — Европейская Грузия — 3,88%.

Болниси — подсчитано 98,41% участков

Давид Шеразадишвили — Грузинская мечта — 72,64%;

Вахтанг Чагелишвили — Единое национальное движение — 27.36.

Дманиси — подсчитано 100% участков

Коба Мурадашвили — Грузинская мечта — 52,08%;

Георгий Татуашвили — Единое национальное движение — 47,92%.

Цалка — подсчитано 100% участков

Илья Сабадзе — Грузинская мечта — 55,86%;

Руслан Хуцишвили — Единое национальное движение — 23,61;

Эмзар Димитрадзе — Закон и право — 16,93%;

Одиссей Кесиди — инициативная группа — 3,61%.

Тетрицкаро — подсчитано 100% участков

Георгий Циклаури — Грузинская мечта — 65,16%;

Вано Магалашвили — Единое национальное движение — 30,61%;

Нино Давиташвили — Европейская Грузия — 4,23%.

Регион Шида Картли

Гори — подсчитано 87,85% участков

Владимир Хинчегашвили — Грузинская мечта — 53,2%;

Васил Махарашвили — Единое национальное движение — 31,34%;

Константин Ананиашвили — За Грузию — 12,98;

Этер Джалагания — Европейская Грузия — 2,48%.

Каспи — подсчитано 97,44% участков

Вахтанг Маисурадзе — Грузинская мечта — 51,93%;

Нугзар Нониашвили — Единое национальное движение — 36,94;

Георгий Беставашвили — За Грузию — 8,02%;

Акакий Геджадзе — Европейская Грузия — 1,78%;

Шота Тхилишвили — Свободная Грузия — 1,33%.

Карели (будет проведен второй тур) — подсчитано 95% участков

Заза Гулиашвили — Грузинская мечта 45,46%;

Николоз Ахалкаци — Единое национальное движение — 34,35%;

Геннадий Чуткерашвили – Лело за Грузию — 10,96%;

Вахтанг Гогичаишвили — за Грузию — 7,82%;

Звиад Меквабидзе — Свободная Грузия — 1,41%.

Хашури (будет проведен второй тур) – подсчитано 92,45% участков

Тенгиз Читиашвили — Грузинская мечта — 44,02%;

Иосеб Буадзе — Единое национальное движение — 34,91%;

Звиад Тепнадзе — За Грузию — 17,8%;

Самсон Хитаришвили — инициативная группа — 3.27.

Регион Самцхе-Джавахети

Боржоми — подсчитано 100% участков

Отар Арболишвили — Грузинская мечта — 68,42%;

Гиви Джолборди — Единое национальное движение — 31,58%.

Ахалцихе — подсчитано 91,67% участков

Ираклий Лазаришвили — Грузинская мечта — 56,97%;

Давид Билаишвили — Единое национальное движение — 27,52%;

Георгий Арвеладзе — За Грузию — 8,04%;

Зураб Садатиерашвили — Европейская Грузия — 4,75%;

Манучар Чачанидзе – Лело за Грузию — 2,32%;

Михаил Кетиладзе — Свободная Грузия — 0,4%.

Адигени — подсчитано 94,74% участков

Гоча Кимадзе — Грузинская мечта — 63,08%;

Марех Датиашвили — Единое национальное движение — 36,02%.

Аспиндза — подсчитано 95,83% участков

Ростом Награквелидзе — Грузинская мечта — 68,17%;

Георгий Гиоргадзе — Единое национальное движение — 31,83%.

Ахалкалаки — подсчитано 97,18% участков

Мелкон Макариани — Грузинская мечта — 82,22%;

Арсен Карапетян — Европейская Грузия — 9,99%

Мелик Раисян — Единое национальное движение — 7,88%.

Ниноцминда — подсчитано 100% участков

Анивард Мосоян — Грузинская мечта — 82,53%

Авак Бдоян — Единое национальное движение — 12,85%;

Сурен Мосоян — инициативная группа — 4,62%.

Западная Грузия

Регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети

Они — подсчитано 100% участков

Серго Хидешели — Грузинская мечта — 53,9%;

Имеда Мешвилдишвили — за Грузию — 33,03%;

Важа Цецадзе — Единое национальное движение — 13,07%.

Амбролаури — подсчитано 100% участков

Звиад Мхеидзе — Грузинская мечта — 59,53%;

Парнаоз Бакурадзе — За Грузию — 19%;

Элгуджа Гургенидзе — Единое национальное движение — 15,69%

Майя Кацитадзе — Европейская Грузия — 5,78%.

Цагери (будет проведен второй тур) – подсчитано 100% участков

Георгий Немсадзе — Грузинская мечта — 49,34%;

Бесарион Бенделиани — За Грузию — 35,02%;

Мадона Бенделиани — Единое национальное движение — 15,63%.

Лентехи ​​- подсчитано 100% участков

Гия Ониани — Грузинская мечта — 78,93%;

Джамлат Гвидиани — За Грузию — 21,07%.

Регион Имерети

Харагаули — подсчитано 92,11% участков

Коба Лурсманашвили — Грузинская мечта — 57,64%;

Давид Маглаперидзе — Единое национальное движение — 26,63%;

Михаил Чипашвили – Лело за Грузию — 7,19%;

Варлам Тавзарашвили — За Грузию — 6,37%;

Лия Путкарадзе — Альянс патриотов — 2,17%.

Терджола — подсчитано 97,06% участков

Лаша Гогиашвили — Грузинская мечта — 53,74%;

Бежан Буцхрикидзе — 46,26%.

Сачхере — подсчитано 98,28% участков

Леван Иванашвили — Грузинская мечта — 89,71%;

Ирине Грдзелишвили — Единое национальное движение — 10,29%;

Зестафони — подсчитано 96,3% участков

Васил Гвелесиани — Грузинская мечта — 53,8%;

Бакар Хиджакадзе — Единое национальное движение — 37,48%;

Лаша Цхададзе — За Грузию — 8,72%.

Багдати (будет проведен второй тур) – подсчитано 100% участков

Каха Энукидзе — Грузинская мечта — 49,54%;

Георгий Робакидзе — Единое национальное движение — 35,88%;

Александр Давиташвили — инициативная группа — 9,38%;

Владимир Вардзели — За Грузию — 5,2%.

Вани — подсчитано 100% участков

Александр Гогоришвили — Грузинская мечта — 64,99%;

Бадри Мебуршвили — Единое национальное движение — 35,01%.

Самтредиа — подсчитано 98,04% участков

Давид Бахтадзе — Грузинская мечта — 60%

Мамука Бибилеишвили — Единое национальное движение — 32,69%;

Бадри Капанадзе – Лело за Грузию — 4,1%;

Жукиана Попхадзе — Европейская Грузия — 3,21%.

Хони — подсчитано 96,67% участков

Ладо Джурхадзе — Грузинская мечта — 61,24%;

Зураб Джибухая — Европейская Грузия — 38,76%.

Чиатура — подсчитано 93,22% участков

Гиви Модебадзе — Грузинская мечта — 55,51%;

Нодар Чачанидзе — инициативная группа — 35,72%;

Усупи Бицадзе — За Грузию — 8,77%.

Ткибули — подсчитано 100% участков

Давид Черкезишвили — Грузинская мечта — 53,43%;

Бесик Зосиашвили — Единое национальное движение — 37,37%

Сандро Сахвадзе — за Грузию — 5,63%

Георгий Порчхидзе — Третья сила — 2,86%

Гела Чивадзе — Тамаз Мечиаури — За единую Грузию» — 0,71%.

Цхалтубо (будет проведен второй тур) – подсчитано 79,11% участков

Геннадий Баланчивадзе — Грузинская мечта — 48,86%;

Заза Метревели — Единое национальное движение — 42,05%;

Русудан Силагадзе — За Грузию — 5,57%;

Звиад Багдавадзе — Третья сила — 3,92%.

Регион Гуриа

Озургети (будет проведен второй тур) — подсчитано 87,3% участков

Автандил Талаквадзе — Грузинская мечта — 43,35%;

Константин Шарашенидзе — инициативная группа — 29,1%;

Ираклий Глонти — Единое национальное движение — 19,9%;

Гиви Цецхладзе — За Грузию — 6,62%;

Гоча Дзимистарашвили — инициативная группа — 1,03%.

Ланчхути — подсчитано 87,18% участков

Александр Саришвили — Грузинская мечта — 61,39%;

Элгуджа Каландаришвили — За Грузию — 23,03%;

Лия Мухашаврия — Трибуна — 15,58%;

Чохатаури — подсчитано 97,44% участков

Давид Шарашидзе — Грузинская мечта — 59,61%;

Нона Сихарулидзе — Единое национальное движение — 21,63%

Паата Беришвили — За Грузию — 13,73%

Малхаз Чхиквадзе – Лело за Грузию.

Регион Самегрело — Земо Сванети

Местиа — подсчитано 97,56% участков

Капитон Жоржолиани — Грузинская мечта — 65,09%;

Геги Гуледани – Лело за Грузию — 10,2%;

Георгий Ратиани — инициативная группа — 8,91%;

Малхаз Удесиани — За Грузию — 8,76%

Бека Дадешкелиани — Ана Долидзе – За народ — 7,03%.

Абаша — подсчитано 100% участков

Гига Габелая — Грузинская мечта — 54,31%;

Нугзар Циклаури — Единое национальное движение — 32,99%;

Автандил Бокучава — За Грузию — 8,77%;

Важа Габелая – Лело за Грузию — 3,93%.

Сенаки (будет проведен второй тур) — подсчитано 81,82% участков

Коба Накопия — Единое национальное движение — 42,1%;

Вахтанг Гаделия — Грузинская мечта — 40,61%;

Георгий Сичинава — За Грузию — 14,48%;

Аполон Гаручава — Третий путь — 2,81%;

Мартвили (будет проведен второй тур) — подсчитано 92,5% участков

Торнике Джанашия — Грузинская мечта — 43,67%;

Теймураз Джанашия — Единое национальное движение — 37,04%;

Лаша Лекишвили — За Грузию — 19,03%.

Хоби — (будет проведен второй тур) — подсчитано 93,94% участков

Давид Букия — Грузинская мечта — 46,73%;

Бесик Шенгелия — Единое национальное движение — 34,09%;

Бадри Джобава – За Грузию — 16,58%;

Лаша Николадзе — Европейская Грузия — 2,49%;

Зугдиди (будет проведен второй тур) – подсчитано 91,74% участков

Анзор Мелия — Единое национальное движение — 46,8%;

Мамука Цоцерия — Грузинская мечта — 41,28%;

Георгий Шенгелия — За Грузию — 11,07%;

Илья Чачибая — Альянс патриотов — 0,85%.

Цаленджиха (будет проведен второй тур) — подсчитано 96,55% участков

Георгий Харчилава — Единое национальное движение — 39,85%;

Гога Гулордава — Грузинская мечта — 38,28%;

Хвича Мебония – За Грузию — 18,87%;

Тамар Белкания – Лело за Грузию — 3%;

Чхороцку (будет проведен второй тур) – подсчитано 92,86% участков

Дато Гогуа — Грузинская мечта — 44,06%;

Бадри Карчава — Единое национальное движение — 34,56%;

Шенгели Джикия — За Грузию — 21,38%.

Аджарская Автономная Республика

Кеда – подсчитано 93,75% участков

Роланд Беридзе — Грузинская мечта — 56,66%;

Рамин Беридзе — Единое национальное движение — 35,51%;

Элгуджа Накашидзе — За Грузию — 7,83%;

Кобулети – подсчитано 76,72% участков

Леван Зоидзе — Грузинская мечта — 51,85%;

Бондо Тедорадзе — Единое национальное движение — 39,14%;

Ираклий Беридзе — За Грузию — 9%.

Шуахеви — подсчитано 98% участков

Омар Такидзе — Грузинская мечта — 57,09%;

Роин Зоидзе — Единое национальное движение — 33,03%;

Шалва Гогитидзе — За Грузию — 8,41%;

Георгий Тариеладзе — Альянс патриотов — 1,46%;

Хелвачаури — (будет проведен второй тур) — подсчитано 97,87% участков

Заза Диасамидзе — Грузинская мечта — 43,23%;

Миша Болквадзе — Единое национальное движение — 39,87%;

Джумбер Беридзе — За Грузию — 16,9%.

Хуло — подсчитано 100% участков