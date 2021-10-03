Избирательная урна на избирательном участке №3, Сабуртало, Тбилиси, 2 октября, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
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В 44 муниципалитетах ГМ побеждает в первом туре, в 15 — пройдут вторые туры

03/10/2021 - 22:30
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По сообщению Центральной избирательной комиссии Грузии на 15:00, по предварительным результатам местных выборов, прошедших 2 октября, Грузинская мечта выигрывает выборы мэров в первом туре в 44 из 59 муниципалитетов, второй тур состоится в 15 муниципалитетах.

В 12 из 15 муниципалитетов кандидаты от правящей партии будут бороться с кандидатами от Единого национального движения. В трех из них — в муниципалитетах Сенаки, Зугдиди и Хелвачаури — лидируют кандидаты от ЕНД. Кандидат от правящей партии в Цагери выступит против кандидата от парти «За Грузию». В Тианети и Озургети кандидаты от правящей партии будут бороться против действующего мэра Тамаза Мечиаури (Тамаз Мечиаури за единую Грузию) и независимого кандидата Константина Шарашенидзе.

Помимо муниципалитетов, второй тур пройдет во всех пяти самоуправляющихся городах — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти.

Ниже представлены данные о ситуации на выборах мэров муниципалитетах на 15:00:

Восточная Грузия

Регион Кахети

Сагареджо — подсчитано 96,08% участков

  • Автандил Гуликашвили — Грузинская мечта — 63,85%;
  • Давид Джавахишвили — Единое национальное движение — 29,17%;
  • Экатерине Квливидзе — Лело за Грузию — 6,98%.

Гурджаани — подсчитано 98,08% участков

  • Зураб Утиашвили — Грузинская мечта — 60,51%;
  • Серги Какалашвили — Единое национальное движение — 39,49%.

Сигнаги — подсчитано 100% участков

  • Малхаз Бегиашвили — Грузинская мечта 59,18%;
  • Заза Папуашвили — Единое национальное движение — 37,93%;
  • Гия Хухиашвили — Свободная Грузия — 2,88%.

Дедоплисцкаро — всего 1005 участков

  • Николоз Джаниашвили — Грузинская мечта — 69,42%;
  • Тамаз Кочламазашвили — Единое национальное движение — 30,58%.

Лагодехи — подсчитано 94,74% участков

  • Джондо Мдивнишвили — Грузинская мечта — 70,23%;
  • Малхаз Нозадзе — Третья сила — 29,77%.

Кварели — подсчитано 93,55% участков

  • Гиви Зауташвили — Грузинская мечта — 56,64%;
  • Александр Мчедлишвили — Единое национальное движение — 34,75;
  • Георгий Гигилашвили — За Грузию — 6,43%;
  • Реваз Чохадари — Альянс патриотов — 2,18%.

Телави (будет назначен второй тур) — подсчитано 94,55% участков

  • Леван Андриашвили — Грузинская мечта — 46,79;
  • Георгий Ботковели — Единое национальное движение — 45,64%;
  • Гига Оркодашвили — За Грузию — 7,56%.

Ахмета — подсчитано 86,67% участков

  • Алекс Пицхелаури — Грузинская мечта — 53,12%;
  • Зураб Отиашвили — Единое национальное движение — 46,88%.

Регион Мцхета-Мтианети

Мцхета — подсчитано 97,87% участков

  • Дмитрий Зурабишвили — Грузинская мечта — 55,27%;
  • Заал Удумашвили — Единое национальное движение — 35,41;
  • Анна Бучукури — За Грузию — 5,5%;
  • Нана Девдариани — Альянс патриотов — 3,21%;
  • Дениза Сумбадзе — Грузия — 0,62%.

Душети — подсчитано 96,08% участков

  • Манана Нариманидзе — Грузинская мечта — 65,61%;
  • Леониде Квирквеишвили — Единое национальное движение — 22,95%;
  • Тенгиз Джамуташвили — За Грузию — 11,43%.

Казбеги — подсчитано 100% участков

  • Бакури Авсаджанишвили — Грузинская мечта — 60,83%;
  • Манучар Двалишвили — Тамаз Мечиаури — За единую Грузию» — 25,64%;
  • Имеда Шиошвили — Единое национальное движение — 4,6%;
  • Георгий Гомиашвили — За Грузию — 4,55%;
  • Важа Сетуридзе – Лело за Грузию — 3,44%;
  • Хвича Циклаури — инициативная группа — 0,94%.

Тианети (будет проведен второй тур) — подсчитано 100% участков

  • Леван Циклаури — Грузинская мечта — 43,19%;
  • Тамаз Мечиаури — Тамаз Мечиаури – За единую Грузию — 30,09%;
  • Илья Арчемашвили — Единое национальное движение — 18,08%;
  • Тамаз Иараджули — За Грузию — 8,64%.

Регион Квемо Картли

Гардабани — подсчитано 95,45% участков

  • Давид Каргаретели — Грузинская мечта — 60,56%;
  • Бесик Кахабришвили — Единое национальное движение — 37,02%;
  • Александр Вамлети — Альянс патриотов — 2,43%.

Марнеули – подсчитано 100% участков

  • Кенан Омаров — Грузинская мечта — 68,01%;
  • Эльдар Мустафаев — Единое национальное движение — 28,11%;
  • Акамед Имамкулиев — Европейская Грузия — 3,88%.

Болниси — подсчитано 98,41% участков

  • Давид Шеразадишвили — Грузинская мечта — 72,64%;
  • Вахтанг Чагелишвили — Единое национальное движение — 27.36.

Дманиси — подсчитано 100% участков

  • Коба Мурадашвили — Грузинская мечта — 52,08%;
  • Георгий Татуашвили — Единое национальное движение — 47,92%.

Цалка — подсчитано 100% участков

  • Илья Сабадзе — Грузинская мечта — 55,86%;
  • Руслан Хуцишвили — Единое национальное движение — 23,61;
  • Эмзар Димитрадзе — Закон и право — 16,93%;
  • Одиссей Кесиди — инициативная группа — 3,61%.

Тетрицкаро — подсчитано 100% участков

  • Георгий Циклаури — Грузинская мечта — 65,16%;
  • Вано Магалашвили — Единое национальное движение — 30,61%;
  • Нино Давиташвили — Европейская Грузия — 4,23%.

Регион Шида Картли

Гори — подсчитано 87,85% участков

  • Владимир Хинчегашвили — Грузинская мечта — 53,2%;
  • Васил Махарашвили — Единое национальное движение — 31,34%;
  • Константин Ананиашвили — За Грузию — 12,98;
  • Этер Джалагания — Европейская Грузия — 2,48%.

Каспи — подсчитано 97,44% участков

  • Вахтанг Маисурадзе — Грузинская мечта — 51,93%;
  • Нугзар Нониашвили — Единое национальное движение — 36,94;
  • Георгий Беставашвили — За Грузию — 8,02%;
  • Акакий Геджадзе — Европейская Грузия — 1,78%;
  • Шота Тхилишвили — Свободная Грузия — 1,33%.

Карели (будет проведен второй тур) — подсчитано 95% участков

  • Заза Гулиашвили — Грузинская мечта 45,46%;
  • Николоз Ахалкаци — Единое национальное движение — 34,35%;
  • Геннадий Чуткерашвили – Лело за Грузию — 10,96%;
  • Вахтанг Гогичаишвили — за Грузию — 7,82%;
  • Звиад Меквабидзе — Свободная Грузия — 1,41%.

Хашури (будет проведен второй тур) – подсчитано 92,45% участков

  • Тенгиз Читиашвили — Грузинская мечта — 44,02%;
  • Иосеб Буадзе — Единое национальное движение — 34,91%;
  • Звиад Тепнадзе — За Грузию — 17,8%;
  • Самсон Хитаришвили — инициативная группа — 3.27.

Регион Самцхе-Джавахети

Боржоми — подсчитано 100% участков

  • Отар Арболишвили — Грузинская мечта — 68,42%;
  • Гиви Джолборди — Единое национальное движение — 31,58%.

Ахалцихе — подсчитано 91,67% участков

  • Ираклий Лазаришвили — Грузинская мечта — 56,97%;
  • Давид Билаишвили — Единое национальное движение — 27,52%;
  • Георгий Арвеладзе — За Грузию — 8,04%;
  • Зураб Садатиерашвили — Европейская Грузия — 4,75%;
  • Манучар Чачанидзе – Лело за Грузию — 2,32%;
  • Михаил Кетиладзе — Свободная Грузия — 0,4%.

Адигени — подсчитано 94,74% участков

  • Гоча Кимадзе — Грузинская мечта — 63,08%;
  • Марех Датиашвили — Единое национальное движение — 36,02%.

Аспиндза — подсчитано 95,83% участков

  • Ростом Награквелидзе — Грузинская мечта — 68,17%;
  • Георгий Гиоргадзе — Единое национальное движение — 31,83%.

Ахалкалаки — подсчитано 97,18% участков

  • Мелкон Макариани — Грузинская мечта — 82,22%;
  • Арсен Карапетян — Европейская Грузия — 9,99%
  • Мелик Раисян — Единое национальное движение — 7,88%.

Ниноцминда — подсчитано 100% участков

  • Анивард Мосоян — Грузинская мечта — 82,53%
  • Авак Бдоян — Единое национальное движение — 12,85%;
  • Сурен Мосоян — инициативная группа — 4,62%.

Западная Грузия

Регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети

Они — подсчитано 100% участков

  • Серго Хидешели — Грузинская мечта — 53,9%;
  • Имеда Мешвилдишвили — за Грузию — 33,03%;
  • Важа Цецадзе — Единое национальное движение — 13,07%.

Амбролаури — подсчитано 100% участков

  • Звиад Мхеидзе — Грузинская мечта — 59,53%;
  • Парнаоз Бакурадзе — За Грузию — 19%;
  • Элгуджа Гургенидзе — Единое национальное движение — 15,69%
  • Майя Кацитадзе — Европейская Грузия — 5,78%.

Цагери (будет проведен второй тур) – подсчитано 100% участков

  • Георгий Немсадзе — Грузинская мечта — 49,34%;
  • Бесарион Бенделиани — За Грузию — 35,02%;
  • Мадона Бенделиани — Единое национальное движение — 15,63%.

Лентехи ​​- подсчитано 100% участков

  • Гия Ониани — Грузинская мечта — 78,93%;
  • Джамлат Гвидиани — За Грузию — 21,07%.

Регион Имерети

Харагаули — подсчитано 92,11% участков

  • Коба Лурсманашвили — Грузинская мечта — 57,64%;
  • Давид Маглаперидзе — Единое национальное движение — 26,63%;
  • Михаил Чипашвили – Лело за Грузию — 7,19%;
  • Варлам Тавзарашвили — За Грузию — 6,37%;
  • Лия Путкарадзе — Альянс патриотов — 2,17%.

Терджола — подсчитано 97,06% участков

  • Лаша Гогиашвили — Грузинская мечта — 53,74%;
  • Бежан Буцхрикидзе — 46,26%.

Сачхере — подсчитано 98,28% участков

  • Леван Иванашвили — Грузинская мечта — 89,71%;
  • Ирине Грдзелишвили — Единое национальное движение — 10,29%;

Зестафони — подсчитано 96,3% участков

  • Васил Гвелесиани — Грузинская мечта — 53,8%;
  • Бакар Хиджакадзе — Единое национальное движение — 37,48%;
  • Лаша Цхададзе — За Грузию — 8,72%.

Багдати (будет проведен второй тур) – подсчитано 100% участков

  • Каха Энукидзе — Грузинская мечта — 49,54%;
  • Георгий Робакидзе — Единое национальное движение — 35,88%;
  • Александр Давиташвили — инициативная группа — 9,38%;
  • Владимир Вардзели — За Грузию — 5,2%.

Вани — подсчитано 100% участков

  • Александр Гогоришвили — Грузинская мечта — 64,99%;
  • Бадри Мебуршвили — Единое национальное движение — 35,01%.

Самтредиа — подсчитано 98,04% участков

  • Давид Бахтадзе — Грузинская мечта — 60%
  • Мамука Бибилеишвили — Единое национальное движение — 32,69%;
  • Бадри Капанадзе – Лело за Грузию — 4,1%;
  • Жукиана Попхадзе — Европейская Грузия — 3,21%.

Хони — подсчитано 96,67% участков

  • Ладо Джурхадзе — Грузинская мечта — 61,24%;
  • Зураб Джибухая — Европейская Грузия — 38,76%.

Чиатура — подсчитано 93,22% участков

  • Гиви Модебадзе — Грузинская мечта — 55,51%;
  • Нодар Чачанидзе — инициативная группа — 35,72%;
  • Усупи Бицадзе — За Грузию — 8,77%.

Ткибули — подсчитано 100% участков

  • Давид Черкезишвили — Грузинская мечта — 53,43%;
  • Бесик Зосиашвили — Единое национальное движение — 37,37%
  • Сандро Сахвадзе — за Грузию — 5,63%
  • Георгий Порчхидзе — Третья сила — 2,86%
  • Гела Чивадзе — Тамаз Мечиаури — За единую Грузию» — 0,71%.

Цхалтубо (будет проведен второй тур) – подсчитано 79,11% участков

  • Геннадий Баланчивадзе — Грузинская мечта — 48,86%;
  • Заза Метревели — Единое национальное движение — 42,05%;
  • Русудан Силагадзе — За Грузию — 5,57%;
  • Звиад Багдавадзе — Третья сила — 3,92%.

Регион Гуриа

Озургети (будет проведен второй тур) — подсчитано 87,3% участков

  • Автандил Талаквадзе — Грузинская мечта — 43,35%;
  • Константин Шарашенидзе — инициативная группа — 29,1%;
  • Ираклий Глонти — Единое национальное движение — 19,9%;
  • Гиви Цецхладзе — За Грузию — 6,62%;
  • Гоча Дзимистарашвили — инициативная группа — 1,03%.

Ланчхути — подсчитано 87,18% участков

  • Александр Саришвили — Грузинская мечта — 61,39%;
  • Элгуджа Каландаришвили — За Грузию — 23,03%;
  • Лия Мухашаврия — Трибуна — 15,58%;

Чохатаури — подсчитано 97,44% участков

  • Давид Шарашидзе — Грузинская мечта — 59,61%;
  • Нона Сихарулидзе — Единое национальное движение — 21,63%
  • Паата Беришвили — За Грузию — 13,73%
  • Малхаз Чхиквадзе – Лело за Грузию.

Регион Самегрело — Земо Сванети

Местиа — подсчитано 97,56% участков

  • Капитон Жоржолиани — Грузинская мечта — 65,09%;
  • Геги Гуледани – Лело за Грузию — 10,2%;
  • Георгий Ратиани — инициативная группа — 8,91%;
  • Малхаз Удесиани — За Грузию — 8,76%
  • Бека Дадешкелиани — Ана Долидзе – За народ — 7,03%.

Абаша — подсчитано 100% участков

  • Гига Габелая — Грузинская мечта — 54,31%;
  • Нугзар Циклаури — Единое национальное движение — 32,99%;
  • Автандил Бокучава — За Грузию — 8,77%;
  • Важа Габелая – Лело за Грузию — 3,93%.

Сенаки (будет проведен второй тур) — подсчитано 81,82% участков

  • Коба Накопия — Единое национальное движение — 42,1%;
  • Вахтанг Гаделия — Грузинская мечта — 40,61%;
  • Георгий Сичинава — За Грузию — 14,48%;
  • Аполон Гаручава — Третий путь — 2,81%;

Мартвили (будет проведен второй тур) — подсчитано 92,5% участков

  • Торнике Джанашия — Грузинская мечта — 43,67%;
  • Теймураз Джанашия — Единое национальное движение — 37,04%;
  • Лаша Лекишвили — За Грузию — 19,03%.

Хоби — (будет проведен второй тур) — подсчитано 93,94% участков

  • Давид Букия — Грузинская мечта — 46,73%;
  • Бесик Шенгелия — Единое национальное движение — 34,09%;
  • Бадри Джобава – За Грузию — 16,58%;
  • Лаша Николадзе — Европейская Грузия — 2,49%;

Зугдиди (будет проведен второй тур) – подсчитано 91,74% участков

  • Анзор Мелия — Единое национальное движение — 46,8%;
  • Мамука Цоцерия — Грузинская мечта — 41,28%;
  • Георгий Шенгелия — За Грузию — 11,07%;
  • Илья Чачибая — Альянс патриотов — 0,85%.

Цаленджиха (будет проведен второй тур) — подсчитано 96,55% участков

  • Георгий Харчилава — Единое национальное движение — 39,85%;
  • Гога Гулордава — Грузинская мечта — 38,28%;
  • Хвича Мебония – За Грузию — 18,87%;
  • Тамар Белкания – Лело  за Грузию — 3%;

Чхороцку (будет проведен второй тур) – подсчитано 92,86% участков

  • Дато Гогуа — Грузинская мечта — 44,06%;
  • Бадри Карчава — Единое национальное движение — 34,56%;
  • Шенгели Джикия — За Грузию — 21,38%.

Аджарская Автономная Республика

Кеда – подсчитано 93,75% участков

  • Роланд Беридзе — Грузинская мечта — 56,66%;
  • Рамин Беридзе — Единое национальное движение — 35,51%;
  • Элгуджа Накашидзе — За Грузию — 7,83%;

Кобулети – подсчитано 76,72% участков

  • Леван Зоидзе — Грузинская мечта — 51,85%;
  • Бондо Тедорадзе — Единое национальное движение — 39,14%;
  • Ираклий Беридзе — За Грузию — 9%.

Шуахеви — подсчитано 98% участков

  • Омар Такидзе — Грузинская мечта — 57,09%;
  • Роин Зоидзе — Единое национальное движение — 33,03%;
  • Шалва Гогитидзе — За Грузию — 8,41%;
  • Георгий Тариеладзе — Альянс патриотов — 1,46%;

Хелвачаури — (будет проведен второй тур) — подсчитано 97,87% участков

  • Заза Диасамидзе — Грузинская мечта — 43,23%;
  • Миша Болквадзе — Единое национальное движение — 39,87%;
  • Джумбер Беридзе — За Грузию — 16,9%.

Хуло — подсчитано 100% участков

  • Вахтанг Беридзе — Грузинская мечта — 54,26%;
  • Гогита Соломонидзе — Единое национальное движение — 36,41%;
  • Гия Абуладзе – За Грузию — 9,33%.

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03/10/2021 - 22:30
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