По словам Кахи Каладзе, он готов к участию во втором туре

После подсчета 96,23% избирательных участков в столице и получения 44,96% голосов действующий мэр Тбилиси и кандидат в мэры от правящей партии Грузинская мечта Каха Каладзе заявил, что готов бороться во втором туре с кандидатом от оппозиционного Единого национального движения Никой Мелия.

«Я уважаю волю избирателей и любое решение, которое жители Тбилиси примут у избирательной урны», — заявил Каха Каладзе, добавив: «Может я что-то не так сделал в этом процессе, может, мы не уделили должного внимания всем текущим вопросам в процессе работы. Приношу за это извинения».

«Я не стану перечислять причины, из-за которых наступил этот результат – обострение политических процессов, разделение голосов между разными кандидатами или иное», — сказал Каха Каладзе, добавив, что он уважает «волю избирателей и любое решение».

«Я уверен, что при поддержке жителей Тбилиси мы сможем победить (во втором туре)», — заявил он.

Он также отметил, что в пропорциональной части правящая партия набрала 48% голосов по стране, а в столичном Сакребуло получила 29 мест, «что очень важно».

Каха Каладзе стал мэром столицы от имени Грузинской мечты после победы в первом туре выборов в органы местного самоуправления 2017 года. Тогда он получил 51,09% голосов. За ним следовали Алеко Элисашвили, независимый кандидат с 17,48%, и Заал Удумашвили, кандидат от Единого национального движения, с 16,59%.

В первом туре выборов этого года соперник Кахи Каладзе Ника Мелия, которого также поддерживали Европейская Грузия, Гирчи — больше свободы и Дроа, набрал 33,94% голосов по предварительным результатам.

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