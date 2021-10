Избирательные участки закрыты, начался подсчет голосов

По данным Центральной избирательной комиссии, 3 664 избирательных участка закрылись ровно в 20:00, и начался процесс подсчета голосов по итогам местных выборов, прошедших в Грузии 2 октября.

По информации ЦИК, в выборах приняли участие 1 815 776 избирателей, что составляет 51,92% от общего числа избирателей. К местным выборам 2 октября было зарегистрировано всего 3 497 345 избирателей.

На выборах в органы местного самоуправления 2017 года явка составила 45,64% (1 569 992 избирателя).

По данным ЦИК, в масштабах страны «процесс голосования в основном прошел мирно. Обнаруженные недостатки не привели к приостановке или прекращению голосования».

Как только избирательные участки закрылись, три телеканала — «Имеди», «Мтавари архи» и «Формула» — опубликовали отличающиеся друг от друга результаты экзит-поллов.

Согласно экзит-поллам телеканала «Имеди», кандидат Грузинской мечты Каха Каладзе выиграл выборы мэра столицы в первом туре, а правящая партия набрала более 43% голосов по пропорциональной части. В пропорциональной части то же самое утверждают и результаты экзит-полла телекомпании «Формула», но в столице должен пройти второй тур между Каладзе и кандидатом в мэры от Единого национального движения Никой Мелия. Второй тур между кандидатами ГМ и ЕНД должен состояться в Тбилиси и по результатам экзит-поллов телекомпании «Мтавари архи». При этом поддержка по пропорциональной части выборов правящая команда получила менее 40%.

