ISFED представила доклад о мониторинге неофициальной избирательной кампании

НПО «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) опубликовала доклад о мониторинге неофициальной избирательной кампании в преддверии местных выборов, назначенных на 2 октября. Доклад охватывает период с 1 июня по 2 августа – дня официального объявления даты выборов.

Согласно докладу, который был опубликован 6 августа, неофициальная предвыборная кампания продемонстрировала преобладание правящей партии над оппозиционными партиями. Среди оппозиционных партий активной была кампания партии «За Грузию», которую основал бывший премьер-министр Георгий Гахария. Эта кампания в основном ограничивалась открытием офисов в регионах и встречами с избирателями.

Организация отмечает, что, несмотря на проведенные реформы, проблема недоверия к Центральной избирательной комиссии по-прежнему сохраняется и причиной этого ISFED называет тот факт, что Парламент избрал председателя и двух членов ЦИК с «низкой легитимацией». После трех неудачных попыток депутаты Грузинской мечты избрали их простым большинством голосов.

Организация заявила, что цели укрепления доверия к ЦИК «не удалось достичь -за отсутствия политической воли», и указала на недостатки в процессе отбора кандидатов на различных уровнях.

«Как и на предыдущих выборах, по-прежнему актуальным является анонсирование инфраструктурных и социальных проектов и/или совпадение их реализации непосредственно с избирательным периодом, чтобы завоевать благорасположение избирателей, что создает риск возможных манипуляций воли избирателя», — говорится в докладе. Примером этого организация называет инициативу премьер-министра Ираклия Гарибашвили от 26 июня, которая предусматривает освобождение от штрафов, наложенных на физических и юридических лиц за нарушение ограничений, введенных в целях предотвращения распространения коронавируса.

В докладе также указывается, что в течение отчетного периода тенденция увольнения с работы/давления по политическим мотивам в основном наблюдалась в регионах. Согласно документу, в основном случаи давления и воспрепятствования политической деятельности наблюдались в отношении политической силы Георгия Гахария.

В большинстве муниципалитетов бюджет был изменен перед началом кампании. «В этом процессе в качестве тенденции можно выделить увеличение финансирования социальных и инфраструктурных проектов и особую интенсификацию работ», — говорится в сообщении. По заявлению организации, несмотря на то что процесс внесения изменений в бюджет проводился в сроки, установленные законом, но, особенно в тех административных единицах, где действующие мэры и руководители сакребуло также являются кандидатами, «грань между государственными ресурсами и партийными интересами партии размывается».

В документе также обсуждаются другие тенденции, в том числе вовлечение представителей мэров в предвыборную кампанию в административных единицах муниципалитета в пользу правящей партии, а также «проблема враждебного окружения по отношению к женщинам в политике». По заявлению организации, негативное отношение к представителям «критических СМИ» было «особенно тревожным», что еще больше усугубило существующую поляризованную среду.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)