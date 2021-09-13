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Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2021 г. вырос на 22,2%
Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 13 сентября, в январе-августе 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 22,2% и составил 8,7 миллиарда долларов США.
За отчетный период экспорт увеличился на 25,7% до 2,6 млрд долларов США, а импорт увеличился на 20,7% до 6 млрд долларов США. За тот же период отрицательное сальдо торгового баланса составило 3,5 миллиарда долларов США, что составляет 40% от общего товарооборота.
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