Макрон надеется, что выборы в Грузии будут соответствовать стандартам ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал власти Грузии «сделать все возможное» для обеспечения того, чтобы местные выборы 2 октября соответствовали демократическим ценностям, нормам и стандартам ЕС.

В пресс-релизе, опубликованном после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 29 сентября, говорится, что президент Макрон отметил, что Франция «будет особенно бдительна против любых попыток дестабилизировать демократические институты Грузии, которые противоречат стремлениям грузинского народа и интересам ЕС».

Президент Макрон подчеркнул, что Франция «подтверждает свою приверженность более глубокому укоренению основных прав в Грузии, а именно свободы прессы, и укреплению демократических и судебных институтов в соответствии с высочайшими европейскими стандартами».

По словам президента Франции, его страна, которая поддерживала Грузию в «самые трудные моменты ее истории», будет и дальше поддерживать ее в поддержании стабильности и укреплении демократии.

Макрон также отметил, что церемония, посвященная 100-летию признания Францией Грузии, подчеркивает важность отношений между двумя странами и «особую роль, которую Франция сыграла на протяжении прошедшего столетия в защите свободы, территориального суверенитета и независимости Грузии».

