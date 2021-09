Саломе Зурабишвили говорит о необходимости коалиционного правительства

В интервью еженедельному журналу Le Journal du Dimanche 25 сентября президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала о целях интеграции Грузии в ЕС и НАТО, а также о необходимости создания коалиционного правительства спустя 9 лет правления Грузинской мечты.

Говоря о сегодняшнем политическом кризисе в стране, президент Грузии сказала, что «преодолеть поляризацию очень сложно», и добавила, что предстоящие выборы покажут, сможет ли страна ее преодолеть.

«После того, как правительство формировалось правящим большинством в течение 9 лет, становится ясно, что коалиционное правительство необходимо. Однако трудно представить, как оно сможет функционировать при столь антагонистических позициях», — сказала президент Грузии.

В интервью Саломе Зурабишвили в очередной раз отметила, что вступление в Евросоюз и НАТО является главной целью страны и «единственной перспективой развития Грузии». «Грузия в своем сердце является европейской и в повседневной жизни становится все больше и больше таковой», — сказала президент, но добавила, что «она может быть еще более европейской».

Президент также отметила, что Россия усилила свои позиции как в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе, так и в Украине. Она также подчеркнула, что «то, чего не хватает ЕС, это видение выхода из этих конфликтов и предложения России», добавив, что «только санкции не принесут результата».

Президент Зурабишвили также затронула тему вывода сил США из Афганистана, заявив, что «это фактор нестабильности, особенно для России». «Этот регион стал его настоящим задним двором», — сказала она. Однако, по ее словам, «мы больше не являемся» задним двором Москвы.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)