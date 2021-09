Президент Саломе Зурабишвили находится с визитом во Франции

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 26-28 сентября посещает Париж, где примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию признания Демократической Республики Грузия Францией.

Франция признала Демократическую Республику Грузию 26 января 1921 года, примерно за месяц до взятия Тбилиси Советской Красной Армией. После взятия Тбилиси грузинское правительство перешло в Кутаиси, затем в Батуми и, наконец, 17 марта 1921 года – эмигрировало во Францию.

26 сентября на церемонии во Дворце инвалидов президент Зурабишвили рассказала об истории грузинской эмиграции во Франции, заявив: «История Грузии во Франции — это также история общих французских ценностей, первой из которых является свобода».

Президент Грузии отметила, что французско-грузинские отношения «фактически неотделимы от принадлежности к культуре с общими корнями, которая называется европейской цивилизацией». По ее словам, несмотря на то что Грузия находится на географической границе Европы, она «всегда была и всегда будет Европой». Президент добавила, что у Грузии нет альтернативы, кроме как вступить в Евросоюз.

Во время церемонии президент Грузии посмертно присвоила звание Национального героя Грузии подполковнику Иностранного легиона Франции, полковнику Дмитрию Амилахвари, погибшему в боях за Францию ​​в 1942 году.

Президент Зурабишвили также наградила посмертно орденом «Доблести» преподобного отца Илию (Эли) Мелия и дипломата, переводчика и теолога Константина Андроникова (Андроникашвили).

