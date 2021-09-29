Саломе Зурабишвили встретилась со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, 28 сентября, 2021 г. Фото: Администрация президента Грузии
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​​Саломе Зурабишвили завершила визит во Францию встречей с Эммануэлем Макроном

29/09/2021 - 15:54
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили завершила свой визит в Париж, проходивший 26-28 сентября, встречей с президентом Эмануэлем Макроном. Встреча президентом состоялась 28 сентября.

«Последние несколько дней дали нам возможность вспомнить историческую глубину отношений между грузинским и французским народами», — сказала президент Зурабишвили, подводя итоги своего визита 29 сентября. «Мосты, построенные людьми, сделали нас всех еще сильнее», — добавила она.

Президенты Грузии и Франции почтили память солдат, погибших за Францию ​​у Могилы неизвестного солдата у Триумфальной арки в Париже.

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29/09/2021 - 15:54
12 Less than a minute

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