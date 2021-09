​​Саломе Зурабишвили завершила визит во Францию встречей с Эммануэлем Макроном

Президент Грузии Саломе Зурабишвили завершила свой визит в Париж, проходивший 26-28 сентября, встречей с президентом Эмануэлем Макроном. Встреча президентом состоялась 28 сентября.

«Последние несколько дней дали нам возможность вспомнить историческую глубину отношений между грузинским и французским народами», — сказала президент Зурабишвили, подводя итоги своего визита 29 сентября. «Мосты, построенные людьми, сделали нас всех еще сильнее», — добавила она.

Президенты Грузии и Франции почтили память солдат, погибших за Францию ​​у Могилы неизвестного солдата у Триумфальной арки в Париже.

