Три оппозиционные партии провели заключительную предвыборную пресс-конференцию

Кандидат в мэры Тбилиси и председатель Единого национального движения Ника Мелиа, кандидат на пост председателя тбилисского Сакребуло и основатель парти Дроа Элене Хоштария, и основатель партии Гирчи – Больше свободы Зураб Джапаридзе провели сегодня заключительную предвыборную пресс-конференцию, на которую пригласили только тележурналистов.

На полуторачасовой пресс-конференции лидеры оппозиции ответили на вопросы журналистов и основное внимание уделили защите голосов избирателей в день выборов, подчеркнув важность формирования коалиционного правительства в 2022 году и затронули проблемы, которые в течение многих лет стоят перед страной.

Три партии вместе с Европейской Грузией объединили свои силы в масштабах столицы и выдвинули единых мажоритарных кандидатов в Сакребуло. Они рассматривают местные выборы 2 октября как своего рода «референдум», который должен решить судьбу новых парламентских выборов в 2022 году. Соглашение между оппозицией и правящей партией, достигнутое 19 апреля при посредничестве ЕС, предусматривает проведение новых парламентских выборов в следующем году, если Грузинская мечта не наберет 43% голосов на местных выборах.

Новые парламентские выборы и коалиционное правительство

По словам Ники Мелия, «2 октября грузинский народ одержит победу над Грузинской мечтой». «На следующий год будут назначены новые парламентские выборы, и мы будем у власти вместе с лидерами других оппозиционных партий в коалиционном правительстве», — добавил он.

Отметив, что Грузия сталкивается с множеством проблем, Мелия заявил, что «на самом деле у самой сложной, комплексной проблемы часто есть простое решение». В этом контексте он подчеркнул важность коалиционного правительства и сказал, что «общество готово к этим изменениям».

По словам Зураба Джапаридзе, по его информации, лидеры Грузинской мечты уверяют западных партнеров во «внутренних разговорах», что, если они наберут 2 октября меньше 43%, они все равно готовы назначить досрочные парламентские выборы в следующем году, несмотря на то, что вышли из соглашения.

«Это не навязчивая идея оппозиционных партий», — сказал он, добавив, что введение 43-процентного порога в соглашении имело предысторию. В частности, после ухода членов партии Грузинская мечта, а также председателя Бидзины Иванишвили и премьер-министра Георгия Гахария это своего рода тест на «легитимацию» для правящей партии.

«Коалиция необходима, чтобы начать строительство этой страны, чтобы заботиться о нуждающихся людях, молодежи, ВПЛ, инфраструктуре, экономике», — сказала Элене Хоштария.

Защита голосов граждан

По словам Элене Хоштария, важно, чтобы на избирательных участках было явилось «много людей», чтобы гарантировать, что правительство не сможет сфальсифицировать выборы. «Неважно, за кого вы голосуете», — сказала она, призывая граждан голосовать.

По словам Зураба Джапаридзе, помимо международных организаций, которые наблюдают за выборами в справедливой и демократической среде, в этом году параллельный подсчет голосов на выборах проводят несколько организаций. В то же время, по его словам, оппозиционные партии будут тесно взаимодействовать со своими членами в комиссиях, чтобы эффективно контролировать избирательный процесс.

«Мы изо всех сил старались быть максимально скоординированными», — сказал он, подчеркнув, что оппозиция лучше подготовлена ​​к защите своих голосов в этом году, чем на парламентских выборах 2020 года.

