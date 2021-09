Михаил Саакашвили опубликовал билет в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили разместил билет из Киева в Грузию на своей странице в Facebook 27 сентября. Билет датирован 2 октября, когда в Грузии будут проходить выборы в местное самоуправление.

В случае возвращения в Грузию Михаилу Саакашвили грозит тюремное заключение, поскольку он был осужден по нескольким делам в стране. В то же время его сторонники готовятся к встрече с экс-президентом в Тбилисском международном аэропорту.

В начале сентября депутат от партии «Закон и правосудие» Тамар Чарквиани основала «Общенародное движение» за мирное возвращение бывшего президента, которое, по ее словам, уже насчитывает более 80 000 членов.

В 2018 году экс-президент был признан виновным судом по двум разным делам. В частности, он был приговорен к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани. Кроме того Михаил Саакашвили был приговорен к 6 годам лишения свободы по делу избиения бывшего депутата Парламента Валерия Гелашвили.

Михаилу Саакашвили также были предъявлены обвинения по делу растраты бюджетных средств и разгона акции протеста в ноябре 2007 года и вторжения на телеканал «Имеди». Экс-президент отрицает все выдвинутые против него обвинения и считает их политически мотивированными.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил бывшего президента в попытках «дестабилизации» и «создании хаоса» в стране, заявив, что «каждый будет нести полную ответственность за любые провокации». «Как только (Саакашвили) войдет на нашу землю, он будет задержан и заключен в тюрьму в ту же секунду», — подчеркнул глава правительства.

По словам премьер-министра, заявления о том, что граждане выйдут защищать его, являются «ложью». «На что он способен, бедняга, они с трудом могут собрать 5000 человек, и то в часы пик», — добавил он.

На данный момент Михаил Саакашвили является гражданином Украины и занимает должность председателя Исполнительного комитета реформ Украины. В 2017 году президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, которое ему вернул в 2019 году новый президент Владимир Зеленский.

В 2015-2016 годах Михаил Саакашвили занимал пост губернатора Одессы, но ушел в отставку из-за разногласий с президентом Порошенко.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года, после окончания своего второго президентского срока и прихода к власти Грузинской мечты.

