Церемония передачи бронетранспортеров. Источник: скриншот из видео Министерства обороны Грузии
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Грузия получила из Турции бронетранспортеры натовского стандарта

Civil.ge Send an email 12/06/2024 - 18:48
16 1 minute read

Министерство обороны Грузии сообщило 12 июня, что в рамках соглашения с Турцией Силы обороны Грузии получили бронетранспортеры VURAN стандартов НАТО.

Официальная церемония передачи бронетехники повышенной проходимости прошла на полигоне 4-й пехотной бригады в Вазиани, на ней присутствовали высокопоставленные официальные лица, в том числе заместитель министра обороны Грузии Серго Джанелидзе и посол Турции в Грузии Али Каан Орбай.

По информации Министерства обороны Грузии, бронетехника VURAN с оборудованием и подсистемами соответствует стандартам НАТО. «Оснащение Сил обороны Грузии упомянутой бронетехникой внесет существенный вклад в укрепление обороноспособности Грузии и углубление сотрудничества между Турцией и Грузией», – заявляют в Министерстве обороны Грузии.

Заместитель министра обороны Грузии Серго Джанелидзе подчеркнул важность этого сотрудничества и заявил: «Грузия и Турция давно и успешно сотрудничают в сфере обороны… Подобные мероприятия очень важны для Грузии, так как обороноспособность нашей страны будет усилена, а Силы обороны станут ближе к совместимости со стандартами НАТО».

Посол Турции в Грузии Али Каан Орбай заявил, что передача военной техники является «демонстрацией непоколебимой поддержки Турцией безопасности, независимости и территориальной целостности Грузии». Посол Турции выразил надежду, что двустороннее сотрудничество в военной и оборонной сферах будет углубляться в будущем, и призвал «стратегического партнера» ​​Грузию отдать приоритет турецкой военно-промышленной продукции.

Бронетранспортеры VURAN производятся компанией BMC, одним из крупнейших производителей коммерческой и военной техники в Турции. Согласно официальному сайту компании, она быстро становится одной из ведущих мировых автомобильных и оборонных компаний.

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Civil.ge Send an email 12/06/2024 - 18:48
16 1 minute read

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