Премьер-министр Грузии находится с визитом в Турции

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 16 мая прибыл в Турцию с официальным визитом, где уже встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, возложил венок к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка и вместе с грузинской делегацией посетил мавзолей Ататюрка.

В рамках визита стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере энергетики. По заявлению Администрации правительства Грузии, меморандум «будет способствовать укреплению и углублению существующего партнерства между Грузией и Турцией».

«Меморандум позволит двум странам поделиться друг с другом знаниями и опытом в таких направлениях, как: возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, цифровизация инфраструктуры, сокращение выбросов углекислого газа и т.д.», – говорится в пресс-релизе Администрации правительства Грузии.

Встреча с глазу на глаз

В ходе встречи с глазу на глаз премьер-министра Ираклия Кобахидзе и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана была подчеркнута важность стратегического партнерства между двумя странами и выражена готовность «к дальнейшему углублению сотрудничества в различных областях». По информации правительства Грузии, «особый акцент был сделан на развитии регионального, торгово-экономического и транспортно-энергетического сотрудничества и транзитной функции, важности связности».

Внимание было уделено сотрудничеству в сферах образования, обороны и безопасности. Стороны также обсудили происходящие процессы на Ближнем Востоке и Южном Кавказе.

После встречи с глазу на глаз переговоры продолжились в расширенном составе, в которых приняли участие члены правительств двух стран.

Совместная пресс-конференция

Выступая на пресс-конференции, премьер-министр Кобахидзе подчеркнул, что Грузию «связывает очень тесное сотрудничество, стратегическое партнерство» с Турцией, которая является торговым партнером страны номер один. Он поблагодарил президента Эрдогана, «истинного лидера республики», за гостеприимство и пригласил его посетить Грузию с официальным визитом.

Премьер-министр поблагодарил Турцию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и выразил «особую благодарность» президенту за поддержку «Грузии и ее национальных интересов».

«Мы неоднократно говорили, и я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Грузия выступает за формулу мирного сосуществования на Южном Кавказе и всегда выражает готовность внести свой вклад в процесс продвижения мира и конструктивного сотрудничества в регионе», – сказал премьер-министр и приветствовал тот факт, что между Арменией и Азербайджаном на основе достигнутой договоренности начат процесс делимитации государственной границы, что «обеспечивает основу для окончательного подписания мирного соглашения между двумя государствами». По его словам, Грузия готова и дальше способствовать миру и стабильности в регионе.

Говоря о региональном сотрудничестве, премьер-министр Грузии подчеркнул, что «трехсторонний формат Азербайджан-Грузия-Турция является очень хорошим примером того, как страны, уважающие суверенитет и национальные интересы друг друга, могут эффективно и успешно сотрудничать, и как при таком сотрудничестве можно реализовывать важнейшие для региона проекты».

Премьер-министр также коснулся текущей ситуации на Ближнем Востоке и заявил, что «Грузия поддерживает идею о необходимости установления мира на Ближнем Востоке, чего можно достичь путем переговоров при поддержке международного сообщества».

В своем выступлении премьер-министр Грузии осудил нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Со своей стороны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще раз выразил поддержку своей страны в отношении территориальной целостности, суверенитета и благополучия Грузии, а также интеграции страны в евроатлантические структуры.

Президент Турции также говорил о текущих событиях в Грузии и сказал, что премьер-министр Грузии поделился своими взглядами и мнениями относительно текущей ситуации. Он выразил надежду, что «эти события будут решены в интересах грузинского народа».

Президент Турции отметил, что контекст регионального сотрудничества очень важен в отношениях Турции и Грузии, и «мы продолжим наши усилия по запуску проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, который является основой Среднего коридора и возрождения исторического Шелкового пути».

Президент Эрдоган выразил готовность «участвовать в крупнейших проектах Грузии – в строительстве аэропорта, в строительстве портов, в направлении энергетики, в строительстве линий электропередачи»

В состав грузинской делегации входят первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, вице-премьер, министр обороны Ираклий Чиковани, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, министр образования, науки и молодежи Георгий Амилахвари, министр по делам ВПЛ с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Михаил Сарджвеладзе, председатель правительства Аджарской Автономной Республики Торнике Рижвадзе и глава Администрации правительства Леван Жоржолиани.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)