Саломе Зурабишвили помиловала украинских моряков и члена охраны Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала двух украинских моряков, Владимира Дьяченко и Юрия Хомича, а также Михаила Батурина, бывшего охранника президента Грузии Михаила Саакашвили, накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Грузию. Государство обвиняло их в незаконном пересечении государственной границы Грузии.

В Администрации президента сообщили, что 17 июля Саломе Зурабишвили издала акт о помиловании, который вступил в силу сегодня. «Это выполнение договоренности, достигнутой между двумя президентами во время официального визита в Киев», — говорится в заявлении Администрации президента Грузии.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что власти Грузии были вынуждены освободить задержанных, поскольку президент Украины отменил двусторонний саммит, который должен был состояться между Украиной и Грузией. При этом, по его словам, официальный Киев «четко» пояснил, что Зеленский не приедет и на Батумскую международную конференцию. «Самолет президента Зеленского взлетел только после того, как Посольство Украины в Грузии подтвердило освобождение украинцев и Батурина», — добавил он.

Сам Владимир Зеленский приветствовал освобождение граждан Украины. Он поблагодарил грузинскую сторону за это решение, которое «соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами».

Катер с двумя гражданами Украины и бывшим членом охраны Михаила Саакашвили был задержан 28 ноября прошлого года по обвинению в незаконном пересечении границы в территориальных водах Грузии. Прокуратура тогда заявила, что также велись работы по направлению возможного незаконного перевода мигранта задержанными в страну. Темур Джанашия, бывший глава Специальной службы государственной охраны времен правления Национального движения заявил, что власти ожидали, что на борту будет обнаружен Михаил Саакашвили, но этого не произошло. 14 июля Батумский городской суд приговорил задержанных к 4 годам лишения свободы.

адвокат осужденных Бека Басилая заявил, что по делу не существовало доказательств, суд вынес незаконное решение в отношении его подзащитных и что они были «политическими заключенными».

