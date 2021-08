В 2020 году прямые иностранные инвестиции в Грузию сократились на 57,2%

Согласно скорректированным данным, которые были опубликованы Национальной службой статистики Грузии 16 августа, в 2020 году прямые иностранные инвестиции в страну снизились на 57,2% до 572 млн долларов США.

Скорректированные данные на 7,3% ниже предыдущих. Основной причиной снижения Служба статистики называет передачу прав собственности на несколько предприятий резиденту Грузии, «что показатель ПИИ сократило на 283 млн долларов США».

По сообщению Службы статистики, в 2020 году доля реинвестиций в общем объеме прямых иностранных инвестиций составила 87,5%.

В 2020 году Великобритания была лидером с 303 млн долларов США (2019 год — 236,9 млн долларов) по прямым инвестициям в Грузию. Далее следуют Нидерланды с 200,7 млн ​​(2019 год — 88,1 млн долларов США); США с 98,4 млн (2019 год — 115,6 млн долларов США); Турция с 79 млн долларов США (2019 год — 174,2 млн долларов США).

Инвестиции в Грузии в прошлом году распределены по странам следующим образом: Мальта — 45,9 млн долларов США (1,2 млн долларов США); Россия — 39,2 млн долларов США (2019 год — 55,2 млн долларов США); Германия 36,5 млн долларов США (2019 год — 23,7 млн долларов США); Дания 28,9 млн долларов США (2019 год — 2,8 млн долларов США); Люксембург 21,6 млн долларов США (2019 год — 68,8 млн долларов США); Панама (-) 210,1 млн долларов США (2019 год — 76,8 млн долларов США); Остальные страны (-) 71,2 млн долларов США (2019 г. — 492,6 млн долларов США).

В прошлом году наибольшая доля ПИИ — 404,4 млн долларов США пришлась на финансовый сектор (2019 год — 272,1 млн долларов США). Далее следуют: горнодобывающая промышленность 98,8 млн долларов США (2019 год — 52,4 млн долларов США); недвижимость — 90,3 млн долларов США (2019 год — 8,6 млн долларов США).

Доля прямых иностранных инвестиций в другие секторы составила: 62,7 млн ​​долларов США — транспорт и связь (2019 год — 127,1 млн долларов США); 35,5 млн долларов США в обрабатывающей промышленности (в 2019 году — 117,3 млн долларов США); 33,3 млн долларов США — строительство (2019 год — 46 млн долларов США); 10,6 млн долларов США – здравоохранения и социальная защита (2019 год — 18,8 млн долларов США); -249,5 млн долларов США — гостиницы и рестораны (2019 год — 123,4 млн долларов США).

По данным Национальной службы статистики Грузии, объем прямых иностранных инвестиций в первом квартале 2021 года составил 132 млн долларов США.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)