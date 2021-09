Келли Дегнан об отказе Грузии от кредита ЕС и подписании ЕНД апрельского соглашения

Посол США в Грузии Келли Дегнан ответила на вопросы журналистов об отказе правительства Грузии от кредита ЕС и подписании оппозиционным Национальным движением соглашения о 19 апреля.

Выступая 2 сентября на церемонии открытия Американского культурного центра в Тбилиси, посол Дегнан сказала, что американские законодатели учтут заявление правительства Грузии о том, что им не нужна помощь в размере 75 миллионов евро.

«Конгресс США наблюдает за развитием событий здесь, и мы всегда находимся в координации с правительством Грузии по тем вопросам, какая помощь им нужна и которую они хотят», — сказала она.

Посол Дегнан подчеркнула, что сейчас важно провести все остальные реформы, «независимо от того, привязана ли она к помощи в размере 75 миллионов евро или нет». «Мы были немного удивлены заявлением правительства Грузии о том, что Грузии не нужна помощь в размере 75 миллионов евро, учитывая высокий уровень безработицы, уровень бедности и трудности, вызванные пандемией», — заявила она.

В то же время американский дипломат приветствовала подписание оппозиционным Национальным движением Соглашения от 19 апреля и назвала это «хорошим знаком».

По ее словам, «эти реформы и шаги» были согласованы лидерами Грузии. «Этого не навязывали ни США, ни ЕС», — сказала посол, выразив надежду, что все положения соглашения будут выполнены.

Посол Дегнан также сказала, что «этот документ является руководством к реформам, которые необходимо провести Грузии», и выразила надежду, что Парламент «серьезно отнесется к этому посланию лидеров Грузии — что это приоритеты, над которыми они должны работать, чтобы изменить жизнь всех грузин».

