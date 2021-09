Политики оценивают подписание Соглашения от 19 апреля Национальным движением

Решение оппозиционного Единого национального движения подписать Соглашение от 19 апреля вызвало критику со стороны правящей Грузинской мечты и неоднозначную реакцию со стороны оппозиции.

Ниже приведены оценки политиков по поводу решения ЕНД:

Ираклий Гарибашвили — премьер-министр: «Вчера мы узнали, что они надумали очередное политическое мошенничество и решили подписать документ, состоявшийся при посредничестве ЕС… Мы ждали их подписи в течение 3 месяцев… Мы пошли на этот компромисс и подписали документ, одной из основных целей которого было успокоить очень поляризованное общество и успокоить ситуацию… Грузинская мечта приступила к выполнению всех тех обязательств и часть реформ и обязательств мы выполнили добросовестно, даже несмотря на то, что это был документ, составленный в одностороннем порядке, поскольку тот, кто должен был быть основным подписантом в лице Национального движения – они не подписывали документ».

Бадри Джапаридзе – Лело за Грузию: «Соглашение остается в силе, несмотря на демарш, предпринятый Грузинской мечтой… Присоединение Национального движения — хороший шаг к тому, чтобы произошла дальнейшая консолидация прозападных сил вокруг этого документа».

Саломе Самадашвили — бывший член Национального движения/независимый депутат: «Это запоздалое, но правильное решение. Было бы хорошо, если Национальное движение приняло такое решение 19 апреля. Я думаю, что тогда оппозиция в лучшей форме встретила бы эти местные выборы… Хорошо, что ошибка была исправлена, и Национальное движение решило не давать Грузинской мечте повода показывать пальцем в сторону оппозиции, когда она нарушает условия соглашения. Единственная сторона, которая остается ответственной за невыполнение соглашения, это, конечно же, Грузинская мечта».

Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели: «Это признание того, что наше решение было правильным, когда мы подписали документ. Второе — это попытка Единого национального движения исправить ошибку, ошибку, которая дала Грузинской мечте повод выйти из соглашения».

Григол Вашадзе — бывший председатель Единого национального движения: «То, что нужно было сделать 8 месяцев назад, сделано сейчас… Не думаю, что это что-то исправит сейчас, потому что, я не знаю, верите ли вы, что Грузинская мечта вернется к соглашению?!».

Гига Бокерия — председатель Европейской Грузии: «Мы считали, что этот документ не мог вывести страну из кризиса, и, к сожалению, последующие события подтвердили это. Так что решать Национальному движению, когда к какому документу присоединяться. На мой взгляд, это ошибка, когда этому сейчас уделяется акцент… Сейчас следует сфокусироваться на то, что понимает режим Иванишвили — это демонстрация мирной силы на выборах».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)