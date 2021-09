Грузия отказалась от подаренных Латвией вакцин

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили не стал опровергать информацию о том, что Грузия отказалась от 50 000 доз вакцины против Ковид-19 «Астразенека», предоставленных Латвией, отметив, что это «суверенный выбор» страны – ввозить те вакцины, которые хочет население.

Ссылаясь на врачей и эпидемиологов, премьер-министр заявил 2 сентября, что вакцина Астразенека «менее востребована и приоритетна для нашего населения».

«Если бы в стране не было вакцин, и мы отказались бы в такое время, это было бы прямым преступлением», — сказал премьер-министр, добавив, что в настоящее время в стране имеется 3 миллиона доз вакцин.

По его словам, в настоящее время в Грузии есть вакцины «Пфайзер» и китайский «Синовак», а также правительство заказало миллион доз вакцины «Синофарм» и работает над импортом еще двух миллионов доз «Пфайзер».

Вопросы о вакцинах возникли после того, как представитель партии Европейская Грузия Георгий Канделаки заявил сегодня, что правительство Грузии отказалось от подарка Латвии в июле.

По словам Канделаки, сразу после того, как премьер-министру Гарибашвили было отказано в визите в страны Балтии после событий 5 июля, правительство Грузии отказалось от получения в дар вакцин из Латвии. На днях грузинские СМИ сообщили, что МИД Грузии опроверг информацию об отмене визита, назвав это «спекуляцией».

По данным портала, специально созданного для бронирования вакцинации, по состоянию на 17:00 2 сентября, доступны 92 259 доз вакцины Пфайзер, 74 016 доз Синовак, 142 496 доз Синофарм и 15 615 доз Астразенека.

Следует отметить, что не все вакцины, указанные на специальном портале, можно забронировать. Согласно предупреждению Министерства здравоохранения, вакцина «Синофарм» предназначена только для вторых доз, и страна сможет удовлетворить потребности населения после того, как будет ввезена новая партия.

