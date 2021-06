Министр иностранных дел Латвии находится с визитом в Грузии

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс 7 июня прибыл с двухдневным рабочим визитом Грузию, где уже встретился со своим грузинским коллегой и вице-премьером Давидом Залкалиани и председателем Парламента Кахой Кучава.

По информации МИД Грузии, во время встречи со своим латвийским коллегой Давид Залкалиани заявил, что Грузия остается приверженной европейским ценностям и «твердо следует по пути реформ, которые подготовят страну к подаче заявки на членство в ЕС в 2024 году».

Отметив «непоколебимую поддержку» Латвией интеграции Грузии в НАТО, Давид Залкалиани подчеркнул, что Рига «признает прогресс, достигнутый Грузией, и тот факт, что отношения между НАТО и Грузией никогда не были такими динамичными и содержательными, как сегодня».

По сообщению МИД Грузии, министр иностранных дел Латвии заявил, что во время встречи со своим грузинским коллегой обсудили подготовку к Саммиту НАТО, запланированному на 14 июня, и необходимость отражения в Декларации саммита НАТО четкого подтверждения того, что двери альянса «открыты». «От Саммита НАТО мы ждем новой стратегической концепции, ждем возможности работать над вопросами, которые очень важны для союзников по НАТО, когда речь идет о статье 5», – заявил он.

По его словам, Латвия поддержит проведение встречи Грузия-НАТО на уровне министров иностранных дел после саммита НАТО.

Глава МИД Латвии также отметил, что его страна предоставит Грузии 15 тысяч доз вакцины против Covid-19. Пока неизвестно, какую вакцину получит Грузия от Латвии. Следует отметить, что такое же количество вакцин для Грузии также выделила и Литва.

Как сообщает пресс-служба Парламента Грузии, в ходе встречи с председателем Парламента Кахой Кучава стороны обсудили возможности политического и экономического сотрудничества между двумя странами. На встрече также обсуждались политика открытых дверей НАТО и заявка Грузии на членство в ЕС, которую она намерена подать в 2024 году.

Сегодня же министр иностранных дел Латвии возложил венок к Мемориалу Героев. До завершения визита он встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и посетит оккупационную линию Цхинвальского региона.

