Залкалиани поддерживает решение об отказе в получении кредита от ЕС

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани поддержал решение правительства страны воздержаться от получения кредита ЕС после того, как два дня назад ЕС заявил, что «Грузия не смогла выполнить в достаточной мере требования к получению макрофинансовой помощи».

«Достаточно ключевых слов в этом заявлении», — сказал министр иностранных дел 1 сентября. «Евросоюз отмечает, что в какой-то части он приемлет те реформы, которые были осуществлены властями Грузии по направлению правосудия, и в какой-то части говорит, что этого недостаточно», — добавил он.

Отметив, что между Тбилиси и Брюсселем существуют «разные восприятия», Залкалиани заявил, что с реализацией судебной реформы в большей степени выполнены рекомендации Венецианской комиссии.

Он повторил, почему правительство Грузии отказывается от получения займа от Евросоюза в размере 75 миллионов евро, заявив, что брать дополнительный долг будет неоправданно, учитывая, что «экономика имеет очень позитивную динамику».

Отвечая на критику со стороны оппозиции, Залкалиани сказал, что такие действия не следует рассматривать как будто страна меняет свой внешнеполитический курс и планирует отклониться от курса интеграции в ЕС.

Заместитель министра иностранных дел Теймураз Джанджалия, со своей стороны, заявил, что соглашение с ЕС включало условия как для гранта, так и для кредита. «Практически на данном этапе условия гранта были исчерпаны и остались только условия для кредита, и поэтому одной из причин, по которой этот кредит был отклонен, было то, что не было сочтено целесообразным брать какие-то дополнительные финансовые ресурсы в виде кредита».

«Целью страны является сокращение внешнего долга и уменьшение зависимости от финансовых ресурсов, поступающих из-за пределов страны», — добавил он.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)