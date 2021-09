Лавров: Москва готова к «нормальным» отношениям с Тбилиси

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 1 сентября, что Москва готова к нормальным добрососедским отношениям с Грузией в любое время, если она того пожелает, при условии, что Тбилиси не будет разыгрывать российскую карту для сохранения покровительства Запада.

Выступая перед студентами МГИМО, главный дипломат России сказал, что Россия планировала ввести безвизовый режим для граждан Грузии, но поменяла это решение, поскольку не смогла получить извинений от Тбилиси после акций протеста против оккупации в июне 2019 года.

Лавров назвал тогдашние события «грубой провокацией» против российской парламентской делегации, сославшись на ту же причину, по которой Москва не возобновила регулярные полеты в Грузию, которые были приостановлены с июля 2019 года.

По словам главы МИД России, между Тбилиси и Москвой работают секции взаимных интересов. В этой связи он акцентировал внимание на экономических отношениях и туризме, отметив, что Россия остается одним из основных торговых партнеров Грузии.

Лавров отметил, что Москва выразила желание восстановить дипломатические отношения, которые Тбилиси разорвал в 2008 году после того, как Россия признала оккупированные Абхазию и Цхинвальский регион в качестве независимых государств.

