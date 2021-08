Журналиста Ираклия Абсандзе уволили из Общественного вещателя

Настроенный критически к властям Грузинской мечты журналист Ираклий Абсандзе заявил 10 августа, что Первый канал Общественного вещателя Грузии прекратил с ним трудовые отношения.

Абсандзе отличился критическими заявлениям в адрес властей в последний период, протестуя против массового гомофобного насилия в отношении журналистов во время событий 5-6 июля и роли правительства в этом процессе. За поспешным озвучиванием со стороны МВД Грузии версии передозировки наркотиков в связи со смертью оператора телекомпании «Пирвели» Адександре Лашкарава 11 июля, который 5 июля был жестоко избит агрессивным группами в центре Тбилиси, Абсандзе ответил Министерству в Facebook ругательными выражениями.

Вчера Абсандзе также заявил, что у решения о его увольнении может быть лишь несколько или, возможно, один автор, и что те, кто его поддерживают сегодня, не должны распространять критику на весь Общественный вещатель. В то же время Абсандзе заявил, что генеральный директор канала Тинатин Бердзенишвили лоббирует «конструктивные новости в этой «системно развалившейся стране».

Общественный вещатель не делал официального заявления об увольнении журналиста. Директор блока новостей и текущих событий вещателя Георгий Гвимрадзе в беседе с «Нетгазети» причиной увольнения Абсандзе назвал нарушение условий контракта с его стороны.

«Контракт предусматривает, что все сотрудники Общественного вещателя должны соблюдать правила поведения, внутренний Регламент Общественного вещателя и формы поведения в социальных сетях, о которых он знал и о которых неоднократно был информирован», — сказал Гвимрадзе в комментарии для «Нетгазети».

После массового нападения на журналистов со стороны участников контракции, направленной против «Марша достоинства» ЛГБТ-сообщества, Ираклий Абсандзе, который вел на канале ОВГ ток-шоу «Воскресное интервью», наряду с публикацией критических заявлений в соцсетях также принял участие в акциях протеста представителей СМИ, на которых они требовали отставки премьер-министра и министра ВД.

12 июля, во время одной из таких акций протеста у офиса правящей Грузинской мечты Ираклия Абсандзе задержали в административном порядке. На опубликованном в СМИ видео видно, что Абсандзе не сопротивлялся сотрудникам правоохранительных органов, но полицейские призывали его к спокойствию и указывали, что он был выпившим, что журналист отвергал. Во время задержания Абсандзе сломал руку и ему потребовалось хирургическое вмешательство.

