Служба статистики: Экономика Грузии в июле сократилась на 5,5%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 31 августа, в июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, ВВП страны снизился на 5,5%.

«В июле 2020 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, тенденция к снижению наблюдалась практически во всех отраслях, кроме горнодобывающей и перерабатывающей промышленности», — сообщает Служба статистики.

Согласно той же информации, за первые семь месяцев 2020 год,а по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, реальный ВВП снизился на 5,8%.

По сравнению с тем же периодом прошлого года, экономика страны в июне сократилась на 7,7%, в мае – на 13,5%, в апреле – на 16,6% и в марте — 2,7%. В феврале и январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП вырос на 2,2% и 5,1%, соответственно.

