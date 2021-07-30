Служба статистики: ВВП Грузии в июне вырос на 18,7%
Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 30 июля, в июне 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный ВВП страны увеличился на 18,7%.
По данным Службы статистики, следующие секторы внесли значительный вклад в рост: перерабатывающая промышленность, финансовая и страховая деятельность, транспорт и складирование, торговля, гостиницы и рестораны, операции с недвижимостью, строительство. В горнодобывающей промышленности наблюдалась тенденция к снижению.
По той же информации, за первые 6 месяцев 2021 года ВВП страны вырос в среднем на 12,7%.
В июне 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года ВВП снизился на 6,1%.
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