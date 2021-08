Командующий Силами специальных операций Польши завершил визит в Тбилиси

По сообщению Министерства обороны Грузии от 13 августа, командующий Силами специальных операций Польши, бригадный генерал Славомир Друмович посетил Тбилиси, чтобы оценить прогресс, достигнутый в рамках Плана двустороннего сотрудничества между Силами специальных операций двух стран.

По информации ведомства, Славомира Друмовича принимал командующий Силами специальных операций Сил обороны Грузии полковник Теймураз Клатеишвили.

Министерство обороны не уточняет сроки визита.

Согласно тому же сообщению, польский генерал выразил желание по углублению сотрудничества с Грузией и отметил, что «Силы специальных операций Польши продолжат активное сотрудничество с Силами специальных операций Грузщии для повышения оперативной совместимости с НАТО».

