Командующий Силами обороны Грузии завершил визит в Румынию

Командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили завершил свой визит в Румынию, который проходил 27-29 июня. В Румынии он встретился с министром обороны страны Николае-Ионелом Чукэ и со своим румынским коллегой генерал-лейтенантом Даниэлем Петреску.

В ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество в сфере обороны, реализацию Существенного пакета НАТО-Грузия и вопросы безопасности в Черноморском регионе.

Генерал-майор Матиашвили подчеркнул активное участие Румынии в основной группе Существенного пакета НАТО-Грузия, а министр Чукэ поздравил Грузию с прогрессом в реализации пакета и выразил открытость для улучшения сотрудничества и безопасности в Черноморском регионе.

В свою очередь генерал-лейтенант Петреску подчеркнул общие интересы Грузии и Румынии, как черноморских государств в обеспечении «безопасности и стабильности в регионе». «Двустороннее сотрудничество между НАТО и Грузией остается постоянным и прочным направлением на укрепление партнерства между двумя армиями, а также на улучшение климата региональной безопасности», — добавил он.

Руководители Силами обороны двух стран углубление сотрудничества в сфере обороны, в том числе посредством военного образования, участия в ежегодных учениях Грузии и Румынии и обмена опытом в военной индустрии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)