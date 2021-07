Министр обороны Грузии встретился со своим греческим коллегой в Спате

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе встретился в Спате (недалеко от Афин) со своим греческим коллегой Николаосом Панагиотопулосом, с которым обсудил двустороннее сотрудничество и сотрудничество между НАТО и Грузией, а также вопросы безопасности на Черном море.

Как сообщили в Министерстве обороны Грузии, в рамках встречи министров между оборонными ведомствами Грузии и Греции был подписан план двустороннего сотрудничества на 2021 год. В ходе визита Джуаншер Бурчуладзе принял участие в международной выставке обороны и безопасности DEFEA 2021 в Афинах.

Министр обороны Грузии, который находится в Греции по приглашению своего коллеги, также принял участие в «круглом столе», проведенном в рамках министериала обороны ЕС, на котором обсуждались основные инициативы блока из 27 членов в сфере безопасности.

