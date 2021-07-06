Надпись на стене резиденции Патриархии ГПЦ. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
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Патриархия ГПЦ осуждает насилие и ответственность организаторов Прайда

06/07/2021 - 19:12
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Патриархия Грузинской Православной Церкви в своем заявлении от 5 июля осудила насилие, заявив, что «очень печально», что на вчерашней контракции противников «Марша достоинства» пострадали граждане, в том числе журналисты, но в то же время, Патриархия отметила, что «ответственность за произошедшее, наряду с другими, в первую очередь, возлагается на организаторов «Тбилиси Прайда»».

Патриархия подвергла критике организаторов «Марша достоинства» за то, что они запланировали мероприятие «без учета реалий в стране», тем самым «создав большую угрозу дискредитации западным ценностям».

По утверждению Патриархии, запланированное мероприятие «содержало признаки морального, психологического и идеологического насилия в отношении нашего населения и будущего поколения, что само по себе неизбежно вызвало бы резкую реакцию».

В заявлении Патриархия также ссылается на вторую часть статьи 10 Европейской конвенции по правам человека, которая, несмотря на абсолютную свободу слова и выражения, гласит: «осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия».

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06/07/2021 - 19:12
2 1 minute read

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