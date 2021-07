Патриархия ГПЦ комментирует на смерть оператора ТВ «Пирвели»

Патриархия Грузинской Православной Церкви откликнулась на смерть оператора телекомпании «Пирвели» Александра (Лексо) Лашкарава, избитого 5 июля представителями ультраправых и ультраконсервативных групп, и выразила соболезнования его семье и близким.

Патриархия также опубликовала письмо соболезнования от имени Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, в котором он выразил соболезнования матери умерлешго и подчеркнул, что Православная Церковь молится за Лексо.

«Не сомневайтесь, он жив и с ним можно общаться через молитву», — говорится в письме соболезнования.

Глава Службы по связям с общественностью Патриархии ГПЦ, архиепископ Андриа Джагмаидзе сегодня еще раз рассказал о насилии в отношении представителей СМИ со стороны агрессивных группировок в столице, которое имело место 5 июля, и заявил, что «Патриархат не несет ответственности» за случившееся.

По его словам, 5 июля Патриархия никого не подстрекала к насилию. Что касается «отдельных» представителей духовенства, Джагмаидзе подчеркнул, что если с их стороны «будет выявлено нарушение, их обязательно вызовут его и потребуют (ответа)».

Джагмаидзе обвинил организаторов акции солидарности с умершим оператором в насилии и использовании «языка ненависти» в отношении Патриархии. «Думаю, сегодня там никого не интересует Лексо…», — добавил он.

Оператор телекомпании «Пирвели» Александр Лашкарава, которого жестоко избили протестующие против «Марша достоинства» 5 июля, был найден мертвым через шесть дней в собственном доме. Вчера по промежуточным результатам химической экспертизы МВД заявило, что причиной смерти Лексо Лашкарава могла быть передозировка наркотиков. Семья выражает недоверие результатам государственной экспертизы.

В настоящее время проходят похороны Лексо Лашкарава на кладбище Джикия в Тбилиси.

This post is also available in: ქართული (Грузинский)