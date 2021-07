СМИ и НПО обращаются к Шарлю Мишелю

В совместном обращении к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю более 50 грузинских СМИ и НПО выразили надежду, что «международные партнеры будут вместе защищать демократию и основные права человека в стране. Мы просим вас продолжить активную коммуникацию с властями Грузии и делать публичные заявления о провалах демократии в стране и работать с гражданским обществом, чтобы страна продолжила путь к евроатлантической интеграции».

Письмо было опубликовано сегодня параллельно с визитом президента Шарля Мишеля в Батуми. Планируется, что президент Европейского совета примет участие в Батумской международной конференции, которая проводится через две недели после гомофобного насилия 5 июля в Тбилиси, в результате которого пострадали не менее 53 журналистов.

Подписанты обвиняют власти Грузинской мечты в нарушении Соглашения от 19 апреля в результате назначения судей в Верховный суд и в отсутствии политической воли «коренным образом» изменить избирательную систему в преддверии предстоящих местных выборов.

По их словам, несмотря на то, что в связи с событиями 5 июля полиция задержала нескольких насильников, «организаторы насилия остались безнаказанными». «Правящая партия продолжает нападения на СМИ и бойкотирует критические СМИ, нарушая обязательства Грузии по соблюдению стандартов свободы слова и информации», — говорится в заявлении.

«Сегодня, как никогда раньше, мы ожидаем, что международные партнеры Грузии вместе будут защищать демократию и основные права человека в стране», — говорится в заявлении.

В число организаций, подписавших заявление, входят: Международное общество за справедливые выборы и демократию; Международная прозрачность — Грузия; Ассоциация молодых юристов Грузии; Фонд «Открытое общество». Обращение также подписывают: «Мтавари архи»; «Формула»; «Пирвели»; «Кавкасиа»; «Нетгазети»; «Публика»; «Табула» и др.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)