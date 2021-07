Премьер-министр Гарибашвили: Я никогда не слышал, чтобы США и Европа критиковали суд времен ЕНД

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 17 июля, что никогда не слышал «критических замечаний ни со стороны США, ни со стороны Европы» в отношении суда во время правления Единого национального движения.

Заявлению Гарибашвили предшествовала критика со стороны Евросоюза и США по поводу назначения судей Верховного суда в Грузии, по заявлению которых, этот процесс противоречит соглашению, достигнутому 19 апреля между правящей и оппозиционной партиями при посредничестве ЕС.

Отметив, что «до 2012 года суд был обычным подразделением прокуратуры», премьер-министр Грузии подчеркнул отсутствие критики со стороны Запада в адрес суда времен ЕНД, заявив, что это «безусловно печально и несправедливо».

Глава правительства также отметил, что Грузия «опережает очень многие страны Евросоюза по судебной независимости и прозрачности».

«То, что мы сделали за восемь лет, это как день и ночь», — отметил премьер-министр, добавив: «мы не говорим, что мы идеальны и непогрешимы, но это процесс».

По его словам, что «недоразумения» с США «будут обязательно устранены, и мы ответим на все вопросы. Для этого требуются больше коммуникации, больше общения и больше объяснений».

Критика со стороны США в отношении судебной системы во время правления Национального движения

Ежегодные доклад о состоянии прав человека, которые публиковались Государственным департаментом США, содержали критические замечания в адрес судов времени правления Национального движения в Грузии.

В Докладе США о правах человека за 2012 год говорится, что «внешнее влияние на судебную систему остается проблемой». Основываясь на заключениях местных НПО, в докладе отмечается, что отсутствие системы разделения власти, взаимного контроля и баланса внутри самой судебной системы будет фактором, препятствующим независимости судебной системы в целом. Со ссылкой на те же источники, в докладе отмечается, что концентрация власти в руках Высшего совета юстиции и председателя Верховного суда «ослабила независимость судей».

Согласно докладу за 2011 год, проблемы остаются «с точки зрения верховенства закона, такие как проблемы со справедливым и равноправным применением закона судами». «Внешнее влияние на судебную систему оставалось проблемой», — говорится в докладе. «Группы мониторинга назвали низкий уровень оправдательных приговоров и успешных апелляций по уголовным делам в качестве возможных индикаторов давления на судебную систему со стороны исполнительной власти».

В докладе за 2010 год говорилось, что «поступали сообщения о том, что исполнительная власть и некоторые высокопоставленные судьи оказывали давление на судебную систему». На основании доклада омбудсмена за вторую половину 2009 года в документе говорится, что «проблемы в судебной системе сохраняются, такие как независимость судебной системы, качество расследований, равенство сторон и обоснованность судебных решений на различных этапах разбирательства». «Большая часть населения считает судебную систему самой коррумпированной институцией в стране», — говорится в докладе.

В докладе за 2009 год говорилось, что многие НПО жаловались на то, что судебная власть стала «нотариусом» для прокуроров и что исполнительная власть имеет чрезмерное влияние на судебную систему. «НПО выразили обеспокоенность по поводу того, что назначенным недавно в судебные органы лицам не хватает опыта и подготовки, необходимых для самостоятельных действий. Большая часть населения считает судебную систему самой коррумпированной институцией в стране».

Согласно докладу за 2008 год, «все еще поступают сообщения о том, что исполнительная власть продолжает оказывать давление на судебную власть». В документе говорится, что многие НПО выразили претензии в связи с тем, что судебная власть «превратилась в нотариуса для прокуроров», и что исполнительная власть имеет «чрезмерное влияние» на судебную систему.

