Джуаншер Бурчуладзе встретился с Йенсом Столтенбергом в Штаб-квартире НАТО, фото: NATO.int
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Министр обороны Грузии посетил Штаб-квартиру НАТО

01/07/2021 - 13:20
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Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе встретился с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом 30 июня, накануне заседания Комиссии НАТО-Грузия, в Штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По сообщению пресс-службы НАТО, Столтенберг поблагодарил Джуаншера Бурчуладзе за значительный вклад Грузии в операции и миссии НАТО на протяжении многих лет и «приветствовал уделение внимания Грузией избирательной и судебной реформе, что способствует евроатлантическим устремлениям Грузии».

Согласно той же информации, стороны также обсудили результаты недавнего Саммита НАТО, который подтвердил неизменную приверженность Североатлантического союза политике открытых дверей, политическому и практическому сотрудничеству и безопасности на Черном море.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Грузии, в свою очередь министр Бурчуладзе «подтвердил готовность Грузии, как надежного партнера в достижении общих целей безопасности».

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01/07/2021 - 13:20
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