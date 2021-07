СМИ: в Тбилиси ранили иностранца на почве гомофобии

В Тбилиси в результате нападения на гомофобной почве был ранен иностранец. По данным СМИ, причиной стала его серьга.

Инцидент произошел на улице Косты Хетагурова, примерно в 800 метрах от эпицентра сегодняшних насильственных событий в центре города. Как сообщает телекомпания «Формула», очевидец сказал, что мужчина был туристом, а нападавшие сочли его геем.

По сообщениям СМИ, иностранца предположительно сначала избили, а затем ударили ножом.

В МВД заявили, что один гражданин Грузии задержан по обвинению в покушении на умышленное убийство. Информация полиции не подтверждает, были ли причастны к инциденту другие нападавшие и были ли они участниками сегодняшней контракции, организованной Патриархией ГПЦ.

В заявлении министерства со ссылкой на родственников задержанного говорится, что у нападавшего есть проблемы с психикой. Максимальное наказание за преступление составляет от 7 до 15 лет лишения свободы.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)