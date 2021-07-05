Фото: Дэвид фон Диемар/Unplash.com
Новости

СМИ: в Тбилиси ранили иностранца на почве гомофобии

05/07/2021 - 18:14
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В Тбилиси в результате нападения на гомофобной почве был ранен иностранец. По данным СМИ, причиной стала его серьга.

Инцидент произошел на улице Косты Хетагурова, примерно в 800 метрах от эпицентра сегодняшних насильственных событий в центре города. Как сообщает телекомпания «Формула», очевидец сказал, что мужчина был туристом, а нападавшие сочли его геем.

По сообщениям СМИ, иностранца предположительно сначала избили, а затем ударили ножом.

В МВД заявили, что один гражданин Грузии задержан по обвинению в покушении на умышленное убийство. Информация полиции не подтверждает, были ли причастны к инциденту другие нападавшие и были ли они участниками сегодняшней контракции, организованной Патриархией ГПЦ.

В заявлении министерства со ссылкой на родственников задержанного говорится, что у нападавшего есть проблемы с психикой. Максимальное наказание за преступление составляет от 7 до 15 лет лишения свободы.

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05/07/2021 - 18:14
22 1 minute read

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