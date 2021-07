Саломе Зурабишвили осуждает насилие

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осуждает «любые» формы насилия и «преследования людей за инакомыслие или гендерную идентичность».

Президент призвала правоохранительные органы страны предотвращать «любые насильственные действия» для соблюдения общественного порядка. «Всякое подстрекательство, которое способствует радикальным действиям, поляризует общество, разжигает противоречия, наносит вред стране, угрожает стабильности государства, неприемлемо», — сказала президент.

Президент также осудила нападение на журналистов и воспрепятствование их профессиональной деятельности, а также вторжение в офисы движения «Позор» и НПО «Тбилиси Прайд».

«Каждый имеет право осуществлять свое конституционное право и свободно выражать свое мнение!» — добавила Саломе Зурабишвили.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)