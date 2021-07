Дипломатические миссии откликнулись на сегодняшние события в столице Грузии

«Мы осуждаем сегодняшние насильственные нападения на активистов гражданского общества, представителей общественности и журналистов, а также неосуждение этого насилия со стороны лидеров власти и священнослужителей», — заявили 5 июля около 20 дипломатических миссий, аккредитованных в Грузии.

Отметив, что участие в мирных собраниях является правом человека, гарантированным Конституцией Грузии, дипломатические миссии выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что «насилие просто недопустимо и не имеет оправдания».

По их мнению, все те, кто «подстрекает или угрожает совершить насилие или совершает акты насилия, должны предстать перед судом в полном соответствии с принципами верховенства закона».

«Мы призываем всех лидеров Грузии и правоохранительные органы незамедлительно действовать, чтобы защитить тех, кто пользуется конституционным правом собираться и выражать свое мнение, защитить журналистов, которые действуют в соответствии с принципами свободной прессы, и публично осудить насилие», — говорится в заявлении.

Совместное заявление подписали посольства Австрии, Болгарии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании и США, а также Представительство ЕС и МНЕС в Грузии.

