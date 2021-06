Основные послания совместной пресс-конференции министров иностранных дел ЕС

В конце своего визита на Южный Кавказ министры иностранных дел Австрии, Литвы и Румынии Александр Шаленберг, Габриэлюс Ландсбергис и Богдан Ауреску провели 26 июня в Тбилиси совместную пресс-конференцию.

Говоря о Восточном партнерстве, министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску подчеркнул важность сохранения инклюзивности партнерства, отметив, что ЕС «должен быть готов к поощрению усилий наших самых амбициозных и верных партнеров, таких как Грузия, Украина и Молдова».

Поздравив Грузию с прогрессом, достигнутым в реализации Соглашения об ассоциации, министр иностранных дел Румынии заявил, что ЕС готов и дальше поддерживать политическую ассоциацию и экономическую интеграцию Грузии с Евросоюзом.

Ауреску призвал все оставшиеся политические партии подписать Соглашение от 19 апреля, подчеркнув, что «инклюзивная политическая среда и дальнейшая модернизация и демократизация важны для европейской повестки дня Грузии».

Министр иностранных дел Австрии Александр Шаленберг назвал продолжающийся процесс «бордеризации» в Цхинвальском регионе и Абхазии «неприемлемым» и заявил, что задержание граждан Грузии оккупационными силами является незаконным и что они должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. «Бордеризация также подтверждает, что необходима вовлеченность вдоль административно-пограничной линии», — отметил он.

Министр иностранных дел Австрии подчеркнул важную роль Грузии в достижении соглашения между Азербайджаном и Арменией, в результате которого были освобождены 15 пленных армян.

В свою очередь, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что Евросоюз твердо поддерживает немедленное освобождение гражданина Грузии Зазы Гахеладзе. Он также приветствовал усилия Грузии по восстановлению доверия между Баку и Ереваном, отметив, что Тбилиси играет «особую» роль в обеспечении стабильности в регионе.

«Соглашения, в которых участвовал ЕС, должны быть полностью выполнены», — добавил он.

На вопрос, готова ли Грузия подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, министр иностранных дел Литвы сказал, что Литва считает, что членство должно быть доступно для всех стран, отвечающих соответствующим критериям. Он подчеркнул, что Грузия должна продолжать проводить реформы.

