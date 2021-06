Министры иностранных дел стран ЕС находятся с визитом в Тбилиси

Министры иностранных дел Австрии, Литвы и Румынии Александр Шаленберг, Габриэлюс Ландсбергис и Богдан Ауреску 26 июня прибыли в Грузию, где встретились с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. Визит проходит в рамках турне по странам Южного Кавказа, организованного под мандатом верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии, речь шла об «успешном визите» глав МИД Грузии, Молдовы и Украины в Брюссель, который прошел в формате новообразованного «Ассоциированного трио». Премьер-министр Гарибашвили отметил, что «важно, чтобы ЕС и страны-члены союза усилили вовлеченность стран трио», добавив, что Грузия готовится подать заявку на полноправное членство в ЕС в 2024 году.

Участники встречи сосредоточили внимание на сложной ситуации на оккупированных территориях Грузии и нарушениях прав человека вдоль разделительной линии, которую три министра посетили перед встречей с премьер-министром. В этом контексте стороны подчеркнули более активное участие ЕС в мирных и переговорных процессах, в том числе в Женевских международных дискуссиях.

«Глава правительства говорил с министрами иностранных дел ЕС об усилиях, необходимых для немедленного освобождения незаконно задержанных граждан Грузии Зазы Гахеладзе и Ираклия Бебуа, а также о важности поддержки международных партнеров в этом процессе», — говорится в заявлении премьер-министра.

Министр иностранных дел Румынии откликнулся на визит в Грузию в Twitter, заявив, что на встрече с Гарибашвили была подчеркнула важность полного выполнения Соглашения от 19 апреля. Он также выразил поддержку Евросоюзом судебной реформы Грузии.

Позднее сегодня министры иностранных дел ЕС проведут заключительную пресс-конференцию по итогам своего визита на Южный Кавказ.

