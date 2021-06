Саломе Зурабишвили находится с визитом в Киеве

После того, как 22 июня президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла с официальным визитом в Киев, сегодня она встретилась со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Вице-спикер парламента Леван Иоселиани также находится вместе с президентом с двухдневным визитом в Украине.

После встречи президенты провели совместную пресс-конференцию, на которой президент Украины заявил, что политический диалог между Тбилиси и Киевом приобретает новый импульс. По его словам, совместная миссия двух стран придадут новую суть стратегическим отношениям между странами за счет реализации двусторонних проектов и укрепления доверия.

Владимир Зеленский также сказал, что Грузия и Украина имеют общие цели по интеграции в ЕС и НАТО и договариваются о будущем развитии Восточного партнерства.

Он подчеркнул, что укрепление сотрудничества в области безопасности в Черноморском регионе является важной задачей для Тбилиси и Киева, добавив, что две страны хотят расширить сотрудничество между своими военно-морскими силами.

Со своей стороны, президент Зурабишвили сказала, что очень жаль, что «определенное время было упущено, которое мы должны были использовать для углубления отношений между нашими двумя странами». Она имела в виду почти годичную паузу в отношениях между двумя странами, которой предшествовало решение президента Зеленского назначить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили председателем Комитета по реформам Украины.

«Наши отношения возвращаются к своей норме», — заявила Зурабишвили, подчеркнув, что президентам двух стран «следует позаботиться» о двусторонних отношениях. По ее словам, у двух стран есть общие цели, включая деоккупацию, членство в ЕС и НАТО, а также углубление двусторонних и региональных отношений.

Отметив, что «ежедневные провокации», предпринимаемые Россией на линии оккупации, не могут продолжаться, президент Зурабишвили заявила, что власти Грузии делают все возможное для освобождения задержанного гражданина Грузии Зазы Гахеладзе.

По словам президента Грузии, путь двух стран к деоккупации – это «мирный путь». Она призвала Москву воздерживаться от применения силы. «Для диалога требуется деэскалация», — сказала Саломе Зурабишвили.

Касательно инициативы Крымской платформы президента Зеленского, президент Грузии заявила, что Тбилиси и Киев договорятся о том, кто будет представителем Грузии на мероприятии.

Перед завершением визита президент Зурабишвили встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

