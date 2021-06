Завершился визит премьер-министра Украины в Грузию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 июня завершил свой первый официальный визит в Грузию после встречи со спикером парламента Грузии Кахой Кучавой и католикосом-патриархом Илией II.

В ходе встречи с председателем Парламента Грузии стороны акцентировали внимание на прогрессе, достигнутом двумя странами на пути интеграции в НАТО. Как сообщает пресс-служба Парламента, «Каха Кучава подчеркнул важность поддержки дружественных стран в процессе западной интеграции Грузии и того заявления, которую страна подаст на членство в ЕС в 2024 году».

На встрече также присутствовали вице-спикеры Парламента Арчил Талаквадзе и Леван Иоселиани, председатель Комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили, председатель Комитета по внешним отношениям Николоз Самхарадзе, а также председатель фракции «Лело – партнерство за Грузию» Бадри Джапаридзе и лидер партии Стратегия Агмашенебели Георгий Вашадзе.

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Украины, премьер-министр Шмыгаль подчеркнул важность санкционной политики для преодоления угроз, исходящих от России, и призвал Грузию приложить «все усилия» для предотвращения ослабления санкций, введенных в отношении строительства «Северного потока-2».

«Завершение этого проекта представляет угрозу как для Украины, так и для Европы», – сказал Денис Шмыгаль. Он также поблагодарил Грузию за поддержку киевской инициативы – «Крымской платформы», которая должна войти в силу на саммите этой платформы в столице Украины в августе 2021 года и направлена ​​на деоккупацию Крыма.

По сообщению Патриархии Грузинской Православной Церкви, в ходе встречи с Католикосом-Патриархом Илией II стороны обсудили расширение отношений между двумя странами.

Премьер-министр Шмыгаль отметил, что Православные Церкви двух стран имеют общую историю развития. Он также подчеркнул важность духовной и религиозной составляющих для будущего развития двух стран. «Нет сомнений в том, что мы должны действовать вместе в этом направлении», – добавил он.

Перед отъездом 4 июня Дениса Шмыгаля принял государственный поверенный (губернатор) в регионе Кахети Ираклий Шиошвили. Премьер-министр Украины прибыл в Грузию 3 июня. Его визит в страну совпал с визитом американских сенаторов Джин Шахин и Роба Портмана.

