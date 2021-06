Ираклий Гарибашвили рассказал о гибридных угрозах и российской оккупации на форуме НАТО-2030

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время своего выступления на Саммите НАТО 2021 года в Брюсселе рассказал членам альянса и партнерским государствам о важности повышения устойчивости Североатлантического союза и стран-партнеров против гибридной войны, а также об оккупации Цхинвальского региона и Абхазии со стороны Россией.

«Мы наблюдаем за системной и ценностной конкуренцией, для которой характерны растущие атаки авторитаризма в отношении демократии», — заявил глава правительства Грузии, добавив, что «вариации гибридной войны стали особенно важной чертой этой конкуренции».

Ираклий Гарибашвили также отметил, что Грузия испытала «деструктивный эффект» гибридных угроз задолго до того, как последние стали очевидны в разговорах наших международных партнеров и научных кругов. «С момента обретения независимости Грузия переживает экономические, энергетические и торговые блокады, кибератаки, информационные войны и другие нетрадиционные или традиционные войны», — сказал он.

Премьер-министр Гарибашвили подчеркнул, что Россия использует оккупацию Цхинвальского региона и Абхазии как «полигон для проведения деструктивной политики» и что «эти враждебные действия продолжаются по сей день».

Ираклий Гарибашвили пояснил, что Грузия продемонстрировала «замечательную» устойчивость к внешним угрозам, укрепляя демократические институты, способствуя экономическому развитию и модернизации. Однако он добавил, что против гибридных угроз необходимы дальнейшие совместные усилия и поддержка «наших партнеров».

«В этом контексте важно, чтобы Саммит Североатлантического альянса 2021 года акцентировал внимание на повестке дня Саммита 2030 года, который станет основой новой Стратегической концепции альянса», — сказал Ираклий Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили также приветствовал тот факт, что «обновление политики открытых дверей альянса является одной из основных рекомендаций документа», и выразил надежду, что «эта политика будет эффективно продолжаться в ближайшие годы».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)