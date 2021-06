Столтенберг: точная дата вступления Грузии в НАТО неизвестна

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 14 июня на Брюссельском форуме «НАТО 2030», что союзники по НАТО на сегодняшнем саммите не назовут точную дату вступления Грузии в альянс.

В своем вступительном слове генеральный секретарь НАТО выразил надежду, что лидеры НАТО подтвердят свое предыдущие решения, в том числе, решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, где «мы четко заявили, что Грузия станет членом альянса».

Однако он отметил, что вместо того, чтобы называть конкретные даты вступления в Североатлантический союз, НАТО стремится поддержать текущие реформы в Грузии, включая модернизацию ее «институтов обороны и безопасности».

«Наше послание состоит в том, что дверь в НАТО открыта, и мы подтвердили это в последние несколько лет, когда Черногория и Северная Македония присоединились к альянсу», — сказал он.

Говоря о перспективах членства Грузии, генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что только страна-претендент и ее союзники должны принимать решение о расширении, и «Россия не имеет права вмешиваться в этот процесс».

Он также отметил, что НАТО увеличило концентрацию сил в Черном море, где проводится больший контроль с воздуха и военно-морские учения. Столтенберг добавил, что в повестку дня Североатлантического союза на период до 2030 года входит определение того, какие инвестиции следует сделать для поддержки оборонной деятельности в регионе.

