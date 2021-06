Завершился визит министра иностранных дел Латвии в Грузию

После встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и лидерами оппозиции, а также посещения линии оккупации Цхинвальского региона, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Рикевичс завершил свой визит в Грузию.

Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, в ходе встречи с премьер-министром Гарибашвили стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества между Латвией и Грузией, реформы, проводимые в стране, а также прогресс Грузии на пути евроатлантической интеграции и вопрос о подаче Грузией заявка на членство в ЕС в 2024 году.

Согласно тому же сообщению, стороны также обсудили «тяжелую» гуманитарную ситуацию в оккупированных регионах Грузии. Глава правительства Грузии подчеркнул важность визита министра иностранных дел Латвии в село Одзиси недалеко от линии оккупации, что «позволит ему ознакомиться с текущей ситуацией на месте».

В релизе Министерства иностранных дел Латвии, в котором подведены итоги визита, министр Ринкевичс подчеркнул, что его страна «твердо поддерживает» суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также курс Грузии на пути к интеграции в НАТО и ЕС.

В том же заявлении министр иностранных дел Латвии отметил, что его страна стремится к сотрудничеству с Грузией в сферах информации и коммуникации, зеленых технологий, транспорта и логистики. «Возобновление прямых полетов Латвийских национальных авиалиний AirBaltic в апреле 2021 года является еще одним фактором, способствующим более тесному сотрудничеству между двумя странами», – говорится в пресс-релизе.

В МИД Латвии не уточнили, с какими лидерами оппозиции встречался Ринкевичс.

В ходе своего визита в Грузию 7 июня министр иностранных дел Латвии также встретился с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и председателем Парламента Кахой Кучава. Ринкевичс покинул Грузию 8 июня.

