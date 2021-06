Тойво Клаар посетил Тбилиси и оккупированные регионы

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар посетил Тбилиси, Цхинвали и Сухуми, где встретился с официальными лицами Грузии, а также с представителями властей в оккупированных Цхинвали и Абхазии.

В ходе встречи с начальником Службы госбезопасности Грузии (СГБ) Григолом Лилуашвили обсуждалась гуманитарная ситуация и ситуация с безопасностью в оккупированных Цхинвали и Абхазии. При этом «особое внимание» было уделено вопросу «безоговорочного» освобождения находящихся в незаконном заключении в оккупированных регионах граждан Грузии Зазы Гахеладзе, Лаши Хетерели, Геннадия Бестаева и Ираклия Бебуа.

По сообщению СГБ, стороны также обсудили ситуацию вдоль линии оккупации и необходимость эффективного использования и усиления потенциала существующих переговорных форматов — Женевского международных дискуссий и Механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них.

В оккупированном Цхинвали Тойво Клаар встретился с представителями осетинской стороны на переговорах под руководством Мурата Джиоева. На встрече 9 июня осетинская сторона выразила недовольство завершившимися «практически безрезультатно» раундами международных дискуссий в Женеве и предложила представителю ЕС предпринять соответствующие шаги для повышения эффективности переговоров.

Мурат Джиоев повторил призыв Цхинвали к Тбилиси подписать соглашение о неприменении силы. «Мы отметили, что предпринятые шаги были важны, но их надо закрепить юридически, чтобы существовал документ, имеющий твердые международные гарантии», — заявил Джиоев.

10 июня Тойво Клаар посетил Сухуми, где встретился с абхазским «министром иностранных дел» Дауром Кове. По сообщению местного информационного агентства «Апсныпресс», стороны обсудили важность возобновления встреч МПРИ в Гали.

«Участники встречи также обсудили ряд вопросов, касающихся региональной безопасности, свободы передвижения с документами, выданными в Абхазии», — сообщает «АпснЫпресс».

