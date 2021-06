Президент Литвы встретился с руководством Грузии

Президент Литвы Гитанас Науседа, который находится с визитом в Тбилиси 10-12 июня, встретился сегодня с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем Парламента Кахой Кучава.

Два президента подписали совместную декларацию «в поддержку суверенитета, территориальной целостности, европейской и евроатлантической интеграции Грузии» после сегодняшней встречи во дворце Орбелиани. На совместной пресс-конференции после подписания президент Зурабишвили заявила, что документ «углубляет отношения между двумя странами, поддержку вашей страной интеграции Грузии в Европейский Союз и НАТО».

Президент Грузии подчеркнула роль посредничества ЕС в разрешении политического кризиса в Грузии и отметила, что политическая стабильность в Грузии и регионе важна для ЕС. Она также подчеркнул важность Саммита НАТО, который запланирован на 14 июня.

«В ходе встречи мы говорили о том, насколько важно будет упомянуть Грузию и Украину в рамках саммита и политику открытых дверей НАТО – чтобы мы получим сигналы того, как и каким образом мы продолжим наш интеграционный путь», — завила Зурабишвили.

В свою очередь президент Литвы отметил, что Литва и Грузия имеют общие ценности и сталкиваются с одинаковыми внешними угрозами. «Когда я смотрю на Грузию, я вспоминаю Литву, которая когда-то боролась за членство в ЕС и НАТО, — сказал президент из Науседа и добавил, что «мы также видим схожие желания у грузинского народа, поэтому вместе с президентом мы подписали общую декларацию, которая не только поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также ее европейскую и евроатлантическую интеграцию».

После встречи с Саломе Зурабишвили президент Науседа встретился с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Как сообщает пресс-служба Администрации правительства, в ходе переговоров речь шла об углублении экономического сотрудничества между двумя странами, особенно в постпандемический период, что «будет способствовать экономическому росту и интенсификации отношений между народами». Премьер-министр Гарибашвили поблагодарил президента Литвы за решение Литвы передать Грузии 15 000 доз вакцины.

Стороны также обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии и проблемы населения, проживающего вдоль оккупационной линии, с чем лично ознакомился президент Литвы в селе Хурвалети. Гитанас Науседа подтвердил премьер-министру Ираклию Гарибашвили, что Литва «твердо поддерживает» территориальную целостность и суверенитет Грузии.

