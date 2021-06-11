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Бывший помощник Аслана Бжания приговорен к условному сроку
Суд Гулрипши в оккупированной Абхазии признал Ахру Авидзба, бывшего помощника лидера оккупированного региона Аслана Бжания, виновным в незаконном приобретении и хранении оружия и приговорил к трем годам условно.
Как сообщило 11 июня информационное агентство «Апсныпресс», суд оштрафовал Авидзба на 10 тысяч российских рублей.
Задержанных по тому же делу Аслана Гуатижева, Андрея Лактионова, Талеха Гасанова и Станислава Культа суд оправдал.
Бывший помощник Бжания по международным отношениям Ахра Авидзба в 2014 году воевал в Донецке с местными повстанцами против украинских сил. Его называли «абхазцем». Он был задержан 4 марта в Сухуми.
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