Бывший помощник Аслана Бжания приговорен к условному сроку

Суд Гулрипши в оккупированной Абхазии признал Ахру Авидзба, бывшего помощника лидера оккупированного региона Аслана Бжания, виновным в незаконном приобретении и хранении оружия и приговорил к трем годам условно.

Как сообщило 11 июня информационное агентство «Апсныпресс», суд оштрафовал Авидзба на 10 тысяч российских рублей.

Задержанных по тому же делу Аслана Гуатижева, Андрея Лактионова, Талеха Гасанова и Станислава Культа суд оправдал.

Бывший помощник Бжания по международным отношениям Ахра Авидзба в 2014 году воевал в Донецке с местными повстанцами против украинских сил. Его называли «абхазцем». Он был задержан 4 марта в Сухуми.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)