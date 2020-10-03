Ахра (Ахрик) Авидзба, источник: apsnypress.info
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Российский суд задержал помощника абхазского «президента» на 10 суток

03/10/2020 - 16:14
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По сообщению абхазских СМИ, суд города Сочи принял административное решение и задержал помощника «президента» оккупированной Абхазии по международным связям Ахру Авидзба на десять суток, который обвиняется в том, что на автомобиле протаранил ворота пограничного КПП и незаконно пересек границу.

В социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, что Ахра Авидзба 7 августа таранит ворота КПП на реке Псоу на своем Toyota Land Cruiser 200 и насильно въезжает в Абхазию после того, как ему запретили выезд из России из-за неуплаты различных платежей и дорожных штрафов. В России против Авидзба возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ, которая касается незаконного пересечения границы Российской Федерации и наказывается штрафом в размере 200 000 рублей, принудительными работами до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.

Согласно сообщениям, глава «Совета безопасности» оккупированной Абхазии Сергей Шамба заявил СМИ, что российский суд проигнорировал тот факт, что Авидзба обладает «дипломатическим статусом».

Уроженец Сочи, 34-летний этнический абхаз Ахра Авидзба в 2014 году воевал в Донецке против украинских сил вместе с «местными повстанцами». Его прозвищем было «абхазец». Аслан Бжания назначил Авидзба своим помощником 11 июня этого года.

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03/10/2020 - 16:14
8 1 minute read

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