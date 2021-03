Задержан бывший помощник Аслана Бжания

Бывший помощник лидера оккупированной Абхазии Аслана Бжания Ахра Авидзба был задержан 4 марта в Сухуми. Об этом сообщает русскоязычное издание Радио Свобода «Эхо Кавказа».

Абхазская милиция ока не комментировала факт задержания, а сторонники и родственники Авидзба, как сообщается, связали его задержанием с обвинениями о том, что за Авидзба, который ранее воевал на ​​Донбассе, в Абхазию якобы последовали незаконно вооруженные лица из самопровозглашенной ДНР. По словам сторонников Авидзба, «Служба безопасности» задержала и этих людей.

Во время обыска в квартире Авидзба в Сухуми абхазский канал в Telegram «Amra-life» сообщил, что правоохранительные органы ищут доказательства возможного заговора с целью государственного переворота.

Со ссылкой на различные данные канал также сообщил, что «при обыске в доме Ахра (Авидзба) были обнаружены оружие и боеприпасы».

Несколько дней назад Авидзба объявил о создании новой организации, которая в будущем должна была стать политической партией.

Ахра Авидзба в 2014 году воевал с местными повстанцами в Донецке против украинских сил. Его прозвали «абхазцем».

Его имя также прозвучало во время беспорядков в Сухуми в январе 2020 года, в результате которых подал в отставку бывший «президент» Рауль Хаджимба. Авидзба возглавлял группу сторонников оппозиции, которые штурмом взяли «резиденцию» Хаджимба 9 января.

35-летний Авидзба был назначен помощником «президента» оккупированного региона в июне 2020 года, но ушел в отставку примерно через шесть месяцев после «утраты веры в общее дело».

В январе этого года Служба безопасности Украины объявила о розыске на Авидзба в связи с созданием незаконного вооруженного формирования «Пятнашка» и руководства им.

«Он принимал непосредственное участие в сопротивлении силам АТО/ООС на оккупированной территории Донецкой области, а также в издевательствах и пытках захваченных украинских военнослужащих, запугивании мирного населения», – говорится в сообщении СБУ.

