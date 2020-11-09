Ахра (Ахрик) Авидзба, источник: apsnypress.info
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Помощник «президента» оккупированной Абхазии подал в отставку

10/11/2020 - 00:03
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Помощник «президента» оккупированной Абхазии Аслана Бжания Ахра Авидзба подал в отставку 9 ноября.

В заявлении о своей отставке Авидзба написал, что его решение было мотивировано «утратой веры в наше общее дело и дальнейшей нецелесообразности моей работы в политической команде, противоречащей своим декларативным заявлениям». Авидзба обвинил «политическую команду» в том, что она не предприняла «необходимых действий для достижения целей по повышению благополучия нашего народа и развитию государства».

На прошлой неделе Авидзба привлек внимание общественности, когда заявил, что этнические армяне, проживающие в Абхазии, едут воевать в Нагорный Карабах.

34-летний Авидзба был назначен помощником «президента» оккупированного региона в июне этого года. Его имя также прозвучало во время январских беспорядков в Сухуми, в результате которых подал в отставку бывший «президент» Рауль Хаджимба. Авидзба возглавлял группу сторонников оппозиции, штурмовавших «резиденцию» Хаджимба 9 января.

Авидзба воевал в Донецке в 2014 года вместе с местными повстанцами против украинских сил. Там он получил прозвище «абхазец».

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10/11/2020 - 00:03
7 1 minute read

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